Seduta itinerante del Consiglio provinciale a Novello: approvati all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno

Si è svolta giovedì 27 novembre, presso la sala consiliare del Comune di Novello, la seduta itinerante del Consiglio provinciale, un appuntamento che rientra nella consolidata tradizione dell’Ente di riunirsi periodicamente nei Comuni del territorio per rafforzare il legame con le amministrazioni locali e con le comunità.

Nel corso della seduta sono stati approvati all’unanimità tutti i punti iscritti all’ordine del giorno.

In particolare, il Consiglio ha dato il via libera a:

Approvazione dei verbali della seduta precedente;

Variazione al bilancio di previsione 2025/2027, con i relativi allegati;

Modifica al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 e sesta variazione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi;

Revisione delle quote corrisposte dagli enti accreditati per il servizio civile universale;

Riconoscimento del rimborso del contributo unificato per disposizioni del Giudice di Pace di Alba;

Ordine del giorno a sostegno di una disciplina nazionale per valorizzare tradizioni locali ed eventi identitari.

È stata inoltre discussa l’interrogazione relativa allo stato della pianificazione viaria connessa al nuovo ospedale di pianura. Il presidente Luca Robaldo ha illustrato gli aggiornamenti dei tavoli tecnici con ANAS, Regione e Comuni, fornendo chiarimenti che hanno portato l’interrogante a dichiararsi soddisfatto.

«I Consigli provinciali itineranti rappresentano una pratica consolidata e fondamentale: un modo concreto per far sentire l’Ente vicino ai territori e alle loro esigenze. Ringrazio il sindaco Marco Pallaro e tutta l’amministrazione di Novello per l’ospitalità e per aver messo a disposizione uno spazio di confronto così accogliente e partecipato», ha dichiarato il presidente Robaldo.