CALCIO SERIE C / Il Bra in dieci sfiora la vittoria a Forlì

Il Bra esce dallo stadio "Tullo Morgagni" di Forlì con 1 punto, al termine della 16esima giornata d'andata della Serie C Sky Wifi (girone B): 1-1 oggi pomeriggio con i biancorossi forlivesi.

Dal 17esimo del primo tempo, i braidesi sono stati costretti a giocare in 10 per il cartellino rosso diretto a Damiano Lia: scivolata del numero 2 e contrasto con Cavallini. Il direttore di gara inizialmente estrae il giallo, poi viene richiamato all'FVS dalla panchina dei padroni di casa; dopo la revisione al monitor, cambia la decisione e il colore della sanzione. Al trentesimo del secondo tempo, dalla tagliente e ben calciata punizione di Enrico Baldini sull'out di sinistra e con il destro, bomber Sinani spizza il pallone con la testa e il capitano di casa (Lorenzo Saporetti, sempre di testa) insacca alle spalle del compagno Martelli, per lo 0-1! Nove minuti dopo, l'1-1 di Petrelli che approfitta di una respinta della difesa avversaria. A una settimana dal successo sul Pontedera, il Bra ha continuato la striscia positiva ed è salito a quota 11 punti (classifica ricalcolata dopo la revoca dell'affiliazione al Rimini, da parte della FIGC ndr). 1 punto strappato con le unghie e con i denti, lottando insieme. Come sempre, uniti. Andiamo in cronaca.



Dopo appena 1 minuto, sinistro da fuori di Baldini su appoggio di Lia, alto sopra la traversa. Molto buono l'approccio dei giallorossi (in campo con un completo bianco e inserti dai colori sociali). Di Biase mette in area piccola per Morleo dalla destra, Manetti decisivo e in spaccata si salva in corner all'11'. Al 17esimo il Bra rimane in inferiorità numerica (episodio descritto nell'intro del comunicato). La squadra allenata da Fabio Nisticò si riorganizza, con applicazione e attenzione. Minuto 32, Di Biase lavora benissimo il pallone e tocca per l'accorrente Brambilla, in area, e il sinistro termina a lato. Cavallini insacca al 34esimo, ma il gioco è fermo per posizione di fuorigioco e si riprende sullo 0-0. Nei 2 minuti di recupero, Renzetti è reattivo nell'uscita in area piccola su Franzolini. Intervallo e 0-0.



Ismet Sinani per Gianmarco Di Biase a inizio ripresa. Il Forlì va al tiro con Macrì da fuori area, palla sul fondo al 2'. Decisivo il ripiegamento difensivo di Morleo al 15esimo che disinnesca la manovra dei padroni di casa (15'). Doppio cambio giallorosso al 18esimo: Rottensteiner e Campedelli, per Morleo e Brambilla in casa braidese. 0-1 Bra al 30' e 1-1 Forlì 9 minuti dopo (episodi descritti nell'intro del comunicato). I cuneesi non perdono le distanze, anzi, continuando a stare sul pezzo con grande carattere. Renzetti respinge in tuffo il tentativo di Coveri e nei 4 minuti di recupero, Lorenzo Saporetti scheggia il palo in mischia. Ma il fischio finale certifica l'1-1.



Sabato 6 dicembre (ore 17,30) Bra-Campobasso al "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante.



Forlì: Martelli, Menarini (24′ st Ripani), Lorenzo Saporetti, Franzolini, Petrelli, Macrì (24′ st Simone Saporetti), Farinelli (24′ st Coveri), De Risio, Cavallini (41′ st Spinelli), Elia, Manetti.

A disp: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Manuzzi, Valentini, Monaco, Giovannini, Scorza, Graziani, Pellizzari.

Allenatore: Alessandro Miramari.

Bra: Renzetti, Lia, Cannistrà, Sganzerla, Di Biase (1′ st Sinani), Lionetti, Morleo (18′ st Rottensteiner), Maressa (42′ st Cucciniello), De Santis, Brambilla (18′ st Campedelli), Baldini (42′ st Tuzza).

A disp: Franzini, Minaj, Dimatteo, Rabuffi, Gaglioti, La Marca, Chiabotto, Chianese.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Totaro di Lecce (assistenti: Capriuolo di Bari e Schirinzi di Casarano; quarto ufficiale: Terribile di Bassano del Grappa; operatore FVS: Tagliaferri di Faenza).

Marcatori: 30′ st autorete Lorenzo Saporetti (B), 39′ st Petrelli (F).

Note: pomeriggio sereno e fresco, terreno di gioco in condizioni accettabili; 1044 spettatori di cui 18 tifosi del Bra nel settore ospiti. Ammoniti Lorenzo Saporetti (F), De Santis, Sinani, Renzetti (B). Espulso Lia (B) al 17′ pt, con rosso diretto dopo intervento FVS.