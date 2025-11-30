Al Liceo “De Amicis” Caffè Letterario con Patrizia Combale e Donatella Signetti in dialogo

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Liceo “De Amicis” ha inaugurato il 25 novembre, il suo primo Caffè Letterario, ospitato all’interno della rinnovata biblioteca.

L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione culturale e formativa, offrendo a studenti e docenti l’opportunità di confrontarsi su temi profondi e attuali attraverso la presentazione del libro “Il ritorno della Dea” di Donatella Signetti, docente di lettere al Liceo Peano-Pellico di Cuneo, scrittrice, con un interesse marcato per la narrazione del femminile e del sacro.

Il pomeriggio si è aperto con i saluti del dirigente scolastico Carlo Garavagno e della prof.ssa Giusy Sacchetto, referente insieme alle colleghe Lidia Ferro e Stefania Botto della nuova biblioteca del liceo, che hanno sottolineato l’importanza di promuovere all’interno della scuola spazi di dialogo dedicati alla parità di genere e alla prevenzione della violenza.

“La scelta di celebrare questa giornata con un incontro letterario” – hanno ricordato – “risponde all’esigenza di costruire consapevolezza attraverso la cultura, la conoscenza e il confronto”.

A seguire, la presentazione del libro ha assunto la forma di un dialogo coinvolgente tra l’autrice Donatella Signetti e Patrizia Combale, docente di Scienze Umane al Liceo de Amicis, che hanno accompagnato il numeroso pubblico in un viaggio che intreccia mitologia, antropologia e archeologia, alla ricerca della figura della Dea come simbolo di un rinnovato equilibrio tra maschile e femminile. Il confronto, denso di riferimenti culturali e suggestioni, ha offerto spunti di riflessione sul ruolo delle narrazioni antiche e delle figure archetipiche nelle dinamiche contemporanee legate al rispetto, alla relazione e all’identità.

L’iniziativa ha registrato una notevole partecipazione, tra cui quella gradita dell’ex preside della scuola prof. Alberto Lastrucci. Gli studenti si sono distinti per l’attenzione mostrata e per la qualità delle domande poste alle relatrici. Gli interventi hanno toccato i temi dell’evoluzione del femminile nelle culture antiche, del valore simbolico della Dea e delle modalità attraverso cui il dialogo tra i generi può essere reinterpretato alla luce delle conoscenze storiche e antropologiche.

“Il successo del primo Caffè Letterario del Liceo De Amicis - affermano il Dirigente Garavagno e la vicepreside Patrizia Combale - , conferma la volontà dell’istituto di investire in iniziative culturali capaci di formare cittadini consapevoli e sensibili alle tematiche sociali più urgenti. Un appuntamento che, nel segno della parola e del pensiero critico, ha voluto ricordare che la lotta alla violenza di genere passa anche attraverso la conoscenza, l’ascolto e la costruzione di nuovi immaginari”.

