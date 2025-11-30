Beppe Ghisolfi, il cuneese protagonista del Gran Premio Internazionale di Venezia al Senato

Una cerimonia solenne presso la Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro, presso il Senato della Repubblica Italiana, ha celebrato venerdì mattina, 28 novembre, il Gran Premio Internazionale di Venezia, evento di rilievo nazionale dedicato al riconoscimento delle eccellenze italiane per la pace e lo sviluppo economico.

A coordinare l'evento, con la consueta maestria professionale, il dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, affiancato dalla vicepresidente dottoressa Luz Adriana Sarcinelli e dall'Avvocato Maurilio Prioreschi, presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia.

Tra i relatori ufficiali spicca il Professor Beppe Ghisolfi, esponente di spicco del territorio cuneese, che ha ricoperto il ruolo di presidente del Leone d'Oro per l'Economia, insieme al dottor Catello Maresca (Magistrato e Presidente per la Legalità) e al Professor Marco Gargari (Presidente per la Medicina).

La cerimonia ha visto l'assegnazione del prestigioso Leone d'Oro al Merito a personalità di rilievo nazionale e internazionale: il conduttore Paolo Bonolis per la sua straordinaria carriera televisiva, il musicista Gigi D'Alessio per il contributo artistico nel panorama mondiale, Chiara Colosimo, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, il Senatore Francesco Silvestro per l'impegno istituzionale e sociale, e il diplomatico Rafael Ramírez, ex Presidente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Riconoscimenti sono stati attribuiti anche a Giuseppe Inchingolo (Direttore della Comunicazione del Gruppo Ferrovie dello Stato), all'Avvocato Michele Sarno (per il contributo alla legalità), a Ilir Kulla (ex Consigliere del Presidente della Repubblica d'Albania) e all'imprenditore Benedetto Marotta.

Particolare attenzione è stata riservata all'eccellenza enogastronomica italiana, con il Sigillo del Leone d'Oro assegnato ai Cavalieri Salvatore Palma, Sabatino Palumbo, Khrystyina Paulyuk, Valerio Biagio e Gianfranco Dainotti.

La giornata cerimoniale si è conclusa con la distribuzione delle pergamene di riconoscimento al merito e la consegna della targa istituzionale di Venezia al Professor Luigi Rizzo e all'Hotel Gli Dei di Pozzuoli per i 100 anni di storia.