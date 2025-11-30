 / Attualità

Attualità | 30 novembre 2025, 14:02

Fuochi d’artificio, luci e stelle hanno aperto la via del Natale 2025 a Saluzzo

Domeniche di shopping e animazioni, mercatini, eventi nel calendario de "Il Tuo Natale a Saluzzo". Gli appuntamenti nel programma in allegato

Luci natalizie a Saluzzo 2025

Serate di emozioni prenatalizie, ieri sabato 29 novembre: fuochi d’artificio, stelle illuminate lungo le vie, vetrine dei negozi coronate di festoni luminosi, il grande albero e la slitta sul rialzo di piazza Garibaldi, lo spazio per il presepe vivente in piazza Vineis e la capannina di Natale, in piazza della Castiglia. 

Con la colorata parata musicale dei Prisma Banda, tra molti bambini e autorità comunali e cittadini, si è aperta la strada del Natale a Saluzzo.

Un programma di eventi, negozi aperti, mercatini, che accompagnerà fino al 25 dicembre a partire da oggi, con l'edizione Black etion di Negozi  in strada, porta la città nell'atmosfera natalizia. 

"Penso sempre alla comunità della nostra Saluzzo come a una grande famiglia allargata. Per questo il Natale e il periodo delle festività sono, per la città e per tutto il territorio delle Terre del Monviso, un momento di incontro, di scambio, di felicità e di cura degli affetti - afferma il primo cittadino Franco Demaria - Ringrazio la Fondazione “Bertoni”, l’associazione commercianti e il Centro commerciale naturale per gli eventi e le attrazioni che porteranno clienti nei nostri negozi e renderanno lo shopping più piacevole, più curato, più professionale.Questi momenti comunitari, che vivremo insieme, ci accompagneranno verso il 2026 con maggiore fiducia e con uno spirito più positivo, per continuare a costruire insieme un futuro migliore per tutti noi e per i nostri figli".

Tra i primi appuntamenti (tratti dal calendario Il Tuo Natale a Saluzzo in allegato) quelli delle due domeniche prossime.

Domenica 7 dicembre tante proposte firmate CCN – SALUZZO mentre lunedì 8 dicembre i Mercatini del Natale invaderanno la città.  Protagonisti nuovamente artigiani intagliatori, i piccoli giocattoli in legno, le sculture e tante occasioni per pensare e comprare i regali del Natale.

Domenica 14 dicembre, la proposta raddoppia tra Saluzzo e Castellar con tanti tanti  momenti prima del Natale. 

Luci natalizie a Saluzzo 2025

Files:
 Cs.02.Calendario IL TUO NATALE A SALUZZO (499 kB)

