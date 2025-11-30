La Comunità Energetica Rinnovabile di Brossasco è ufficialmente operativa: aperte le iscrizioni

Dopo un percorso lungo e complesso, la Comunità Energetica Rinnovabile di Brossasco entra ufficialmente in funzione. Da sabato 29 novembre sono aperte le iscrizioni per i residenti e le aziende dei comuni di Frassino, Melle, Brossasco, Venasca e Brondello, un'occasione concreta per partecipare alla produzione locale di energia pulita e ottenere vantaggi economici tangibili.

Chi ha già compilato la manifestazione di interesse ha ricevuto via e-mail le istruzioni per confermare l'adesione. Chi non l'avesse ancora fatto può scaricare il modulo direttamente dal sito del Comune di Brossasco.

Per chiarire dubbi e comprendere meglio il funzionamento della comunità energetica, è stato organizzato un incontro pubblico lunedì 15 dicembre alle ore 20.30 nella sala convegni di Brossasco. Un'occasione utile per fare domande, confrontarsi con gli esperti e, se lo si desidera, completare l'iscrizione direttamente sul posto.

Aderire alla Comunità Energetica significa contribuire attivamente alla transizione energetica della Valle Varaita, con benefici sia individuali che collettivi. I cittadini e le imprese che decidono di installare pannelli fotovoltaici sulla propria abitazione o struttura potranno usufruire di un contributo a fondo perduto del 40%, incentivo significativo che riduce considerevolmente i costi iniziali dell'investimento.

«È stato un lavoro lungo e tortuoso, ma siamo davvero soddisfatti di questo risultato», commenta il sindaco Paolo Amorisco. «Crediamo che la Comunità Energetica possa portare vantaggi reali alle famiglie e alle imprese della nostra Valle. È un passo importante per costruire un futuro più autonomo e sostenibile».

L'iniziativa rappresenta anche un segnale di collaborazione e integrazione tra i comuni della Valle Varaita, superando le barriere amministrative per perseguire un obiettivo comune: autonomia energetica e tutela ambientale. Una scelta di territorio che rafforza il legame tra comunità vicine e offre a ciascun abitante l'opportunità concreta di risparmiare e contribuire a un modello energetico più sostenibile.

Tutti i residenti e le aziende della zona sono invitati a partecipare.