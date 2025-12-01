A Villanova Mondvì si rinnova il tesseramento per l’Associazione AmiSaL - Amici di Santa Lucia

Santuario di Santa Lucia in Villanova Mondovì si staglia dal XVI secolo sul versante del Monte Calvario (o Momburgo) dominando la Valle Ellero ed è erede di un’antica devozione popolare, ancora oggi viva e vitale, nonché autentico testimone di passate frequentazioni estive e di rifugio partigiano ai tempi della seconda guerra mondiale.



Da qualche anno, l’Associazione AmiSaL–Amici di Santa Lucia ODV, si prodiga alacremente per far rivivere il Santuario, favorendo il recupero dei locali, l’apertura estiva da Giugno a Settembre e proponendo apprezzate visite guidate.

Le aperture estive degli scorsi anni hanno riscosso un successo inaspettato, in particolare per la stagione estiva 2025 si sono toccati i 2.000 visitatori, provenienti anche da molte parti d’Italia e dall’estero, oltre a pellegrinaggi e visite di gruppi organizzati, tutti meravigliati dal monumentale complesso e grotta. Molto partecipate sono state le occasioni culturali dell’estate appena trascorsa, quali concerti in grotta e mostre, nonché alcune scoperte, riscoperte e curiosità proposte ai visitatori in visita.



L’Associazione di Volontariato AmiSaL - Amici di Santa Lucia, si figura come Ente del Terzo Settore e ha come obiettivo, oltre ad aggregare i volontari e associati, quello di far conoscere questo prezioso gioiello che arricchisce tutta Villanova, la Valle Ellero, il Monregalese e non solo.



Sabato 6 e domenica 7 dicembre, presso le Parrocchie di San Lorenzo e di Santa Caterina in Villanova Mondovì, vi sarà la possibilità di aderire o rinnovare il tesseramento all’Associazione per l’anno 2026, al fine di sostenerne le attività associative e la promozione di questo monumento religioso ricco di storia, cultura e fede.

Tutti i fedeli sono invitati a partecipare alla Messa in grotta presso il Santuario, nell’occasione della ricorrenza di Santa Lucia, Sabato 13 Dicembre (alle ore 10 preghiera del rosario e alle ore 10.30 celebrazione della Messa).



Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2 ): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone!

Inoltre è sempre possibile destinare il “5x1000” in sede di dichiarazione dei redditi, segnando il codice fiscale 93063870047 nello spazio “terzo settore-volontariato”.



Per informazioni, adesioni all’AmiSaL-Amici di Santa Lucia ODV, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (sms/whatsapp 351.6384771) o sito web www.santuariosantalucia.com. Inoltre è possibile elargire un’offerta/donazione per le attività dell’Associazione per mezzo di un bonifico bancario (IBAN: IT48Y0306909606100000194138).