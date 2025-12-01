Dogliani accoglie 60 direttori e curatori di musei di arte contemporanea internazionali

Lunedì 1° dicembre un gruppo di circa 60 direttori e curatori di musei internazionali di arte contemporanea, nei giorni scorsi a Torino per la 57ª Conferenza Annuale del CIMAM, ha fatto tappa a Dogliani, nell’ambito di un tour nelle Langhe dedicato all’arte contemporanea e al dialogo tra cultura e territorio organizzato grazie alla preziosa collaborazione di Fondazione CRT Arte.

La visita rientra nel programma della Conferenza Annuale del CIMAM – International Committee for Museums and Collections of Modern Art, che dal 28 al 30 novembre ha riunito a Torino oltre 300 professionisti dell’arte contemporanea da tutto il mondo. L’evento ha proposto tre giorni di sessioni di lavoro, performance e tavole rotonde dedicati al tema “Enduring Game: espandere nuovi modelli di creazione museale”, per affrontare le sfide che oggi attraversano i musei.

La tappa doglianese è stata dapprima la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi”, luogo simbolico per la comunità e per la cultura territoriale: un edificio donato nel 1963 dall’editore Giulio Einaudi e realizzato dall’architetto Bruno Zevi, concepito fin dall’origine come spazio pubblico democratico dedicato alla conoscenza, al libro e all’arte.

L’incontro, avvenuto alla presenza dell’Amministrazione comunale, è stato arricchito da un prezioso omaggio fornito dai Poderi Luigi Einaudi nella persona di Matteo Sardagna, da sempre attento e sensibile all’arte contemporanea.

Si tratta di una bottiglia di un grande vino piemontese dei Poderi Luigi Einaudi che porta l’etichetta dell’artista Stefano Arienti, realizzata in edizione limitata in occasione del 125° anniversario di fondazione dell’azienda.

A seguire il gruppo ha visitato in Valdibà, la nuova opera site-specific “Abetare” dell’artista kosovaro Petrit Halilaj, parte del progetto Radis promosso dalla Fondazione CRT Arte.

La visita a Dogliani rappresenta un’occasione di prestigio per ribadire il valore del dialogo tra arte contemporanea, paesaggio e comunità locale, confermando una nuova vocazione culturale delle Langhe come laboratorio di idee e pratiche innovative.