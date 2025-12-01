Garessio celebra la cultura con la 4ª edizione di “Biblioteche in festa”

Tre giorni dedicati alla lettura, alla condivisione e alla scoperta culturale: così il Comune di Garessio, in collaborazione con il Polo Culturale della Città di Garessio, ha dato vita alla quarta edizione di Biblioteche in festa, un appuntamento ormai consolidato.

Il programma ha preso il via il 27 novembre, quando la Biblioteca Civica Camillo Federici ha spalancato le porte per un’apertura straordinaria serale, segnando anche il gradito ritorno del Club del Libro. Un’occasione per lettori appassionati e nuovi partecipanti di ritrovarsi, confrontarsi e condividere impressioni letterarie in un clima accogliente e stimolante.

Il secondo appuntamento si è svolto il 28 novembre presso Villa Gobbi, dove è stato proiettato il documentario di Sandro Bozzolo, “Siamo qui da vent’anni”. Un film capace di raccontare con sensibilità e profondità temi attuali e vicini alla comunità, suscitando interesse e riflessione tra i presenti.

La rassegna si concluderà il 10 dicembre con una mattinata dedicata ai più piccoli: le scuole elementari accoglieranno la lettura animata a cura di Elisa Dani, che darà voce al racconto per bambini “Sì… io aspetto, ma quanto manca?”. Un momento di fantasia e partecipazione pensato per avvicinare i giovani al piacere della lettura attraverso il gioco e l’immaginazione.

Tre appuntamenti diversi, ma accomunati dalla qualità delle proposte e dall’ottimo riscontro di pubblico: Biblioteche in festa si conferma così un’iniziativa culturale di rilievo, capace di valorizzare il territorio e rafforzare il legame tra cittadini, libri e luoghi della cultura.

L’invito è già esteso a tutti: l’appuntamento è per il prossimo anno, con nuove attività, nuove storie e la stessa voglia di festeggiare insieme il piacere della lettura.