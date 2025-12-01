Gli studenti di Carrù e Rocca de' Baldi vestono i panni di artisti, chef e giornalisti per la "Settimana Arcobaleno"

Corso di piemontese, laboratori di giornalismo, arte e cucina. Queste sono soltanto alcune delle attività che hanno coinvolto gli studenti dell'istituto comprensivo Oderda-Perotti di Carrù e Rocca de' Baldi per la Settimana Arcobaleno, che si è svolta dal 24 al 28 novembre.

"Questo appuntamento, consolidato negli anni, dedica 30 ore alla didattica laboratoriale con un duplice e strategico obiettivo: offrire agli allievi l'opportunità di vivere nuove esperienze e scoprire le proprie abilità e competenze, fungendo da strumento di orientamento per il futuro e di promozione per la crescita umana attraverso la condivisione e l'interazione" - spiegano dalla scuola secondaria di primo grado.

Per una settimana gli alunni hanno abbandonato le lezioni tradizionali per mettersi in gioco e scoprire attività variegate, che hanno spaziato dal giornalismo alla scienza in cucina, dal restauro all’arte in ogni forma, oltre a discipline sportive e attività ludiche.

"È stato un momento di spensieratezza che ci ha permesso di scoprire nuovi hobby e stare insieme - dicono gli studenti -, abbiamo potuto divertirci e sperimentare nuove attività, la settimana è stata rilassante e golosa, è stata una forma di “relax collaborativo”, è una settimana meravigliosa, creativa, liberatoria, esilarante, mitica, solare e da ripetere assolutamente, abbiamo imparato un sacco di cose senza compiti".

I numerosi laboratori, tenuti non solo da docenti interni ma anche da esperti e volontari esterni, hanno trasformato questa settimana in un'occasione per vivere la scuola in un modo nuovo, dove l'apprendimento diventa continua e reciproca fonte di ispirazione per tutti.

L'istituto ringrazia per la presenza e per l’aiuto nonno Gianni Forneris, Rebecca Fernandez del centro estetico “Perfetta sei tu”, Viola Barberis e Giada Ellena di “Impatto Saloon”, Roberto Ballauri della Scala del Re, Alessandra Manassero, Ilva Fontana dell’associazione Alfombras, Davide Giribone e Cristiano Manfredi del Rugby Valtanaro, i titolari della palestra “Alpha padel”di Carrù, Davide Cristiano di Red Sharks, Manuela Marchisio di Good Vibes, Ilaria Blangetti dell’associazione “P.Dardanello”, Francesco Abrate di Accademia Ludica, Felicina Priola, Fabrizio Ferrua di F2, Alfredo Pinēro ed Egidio Poggio dell’associazione JFK Baseball Mondovì.