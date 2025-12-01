Grande partecipazione al convegno provinciale sulla gestione sostenibile della fauna ittica

Oggi, lunedì 1° dicembre, si è svolto presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo un importante convegno dedicato alla gestione sostenibile della fauna ittica nel territorio cuneese, cui hanno partecipato circa 200 persone provenienti dal mondo accademico, scientifico, dagli enti preposti alla tutela e gestione della fauna ittica, oltre che dal mondo associativo e da appassionati pescatori.

Ai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, del Consigliere delegato alla pesca Simone Manzone e dell’Assessore regionale alla pesca Paolo Bongioanni, sono seguiti gli interventi di esperti su aspetti normativi, gestionali e scientifici.

Il convegno ha offerto un’occasione unica per conoscere da vicino le strategie di conservazione della fauna ittica, scoprire progetti innovativi e condividere esperienze tra istituzioni, ricercatori e appassionati cittadini interessati alla tutela degli ecosistemi acquatici.

Nel suo intervento, il Consigliere Simone Manzone ha rimarcato le importanti iniziative avviate dalla Provincia di Cuneo nel corso del 2025 per rafforzare la tutela degli ecosistemi acquatici e permettere, allo stesso tempo, la fruizione degli stessi da parte dei numerosi pescatori e turisti che frequentano i nostri fiumi.

In particolare, ha ricordato che «con l’adozione da parte del Consiglio provinciale del nuovo Piano di controllo del cormorano a tutela della trota mormorata, del temolo e della savetta, 3 specie ittiche presenti nei nostri fiumi ed inseriti nella lista rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, la Provincia si è posta l’obiettivo di intervenire in oltre 200 km di fiumi e torrenti idonei alla presenza delle specie in pericolo, triplicando l’areale di intervento rispetto al passato e limitando la presenza del cormorano con azioni dissuasive, che includono anche il controllo di un numero di esemplari computato di anno in anno ed autorizzato dall’ Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale».

Sempre Manzone ha evidenziato che «nel corso del 2025, è stato predisposto e trasmesso alla Regione lo Studio del rischio con la richiesta di autorizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente all’immissione della trota iridea, un salmonide non autoctono, nel reticolo idrografico della Provincia di Cuneo. L’obiettivo che si era prefissa la Provincia era quello di ottenere l’autorizzazione ad immettere trote iridee sterili in tutti i siti idonei dei fiumi provinciali, mettendo in condizione il mondo della pesca e gli operatori turistici di operare nelle migliori condizioni possibili nella prossima stagione piscatoria, superando le attuali incertezze normative. Con grande soddisfazione abbiamo avuto comunicazione che lo Studio è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente. Il risultato atteso è stato raggiunto in tempo utile per la prossima stagione piscatoria».

Infine, Manzone ha concluso il suo intervento comunicando che “tenuto conto che nel corso del 2026 si avranno i primi risultati dell’attuazione del Piano di controllo dei cormorani e delle immissioni conseguenti allo Studio del rischio, è intenzione della Provincia favorire i soggetti interessati alla gestione delle acque su cui gravano i diritti demaniali esclusivi di pesca e che saranno messe in gara nel mese di dicembre attraverso un bando ad evidenza pubblica, mantenendo inalterati sia i lotti con i tratti di fiume, che le quote a suo tempo approvate durante il mandato del Presidente Borgna, al netto delle rivalutazioni ISTAT di legge.”