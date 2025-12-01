Moretta: prende forma il nuovo asilo nido in via Monte Ruffino

Sta per chiudersi il cantiere del nuovo asilo nido comunale di Moretta, avviato un anno fa in via Monte Ruffino e finanziato con 519 mila euro di fondi Pnrr.

La nuova struttura, progettata dallo studio dell’architetto Fulvio Bachiorrini di Saluzzo e realizzata dalla ditta Costrunet di Racconigi, guidata da Federico Candellero, è ormai prossima al completamento.

L’edificio, su un unico piano e con una superficie di 260 metri quadrati, mostra già con chiarezza le sue caratteristiche distintive: i colori pastello, tenui ma vivaci, scelti per pareti e intonaci; gli infissi ad alta efficienza, che garantiscono un’ottima luminosità naturale; la qualità costruttiva e tecnologica delle soluzioni adottate.

Dal punto di vista energetico, il nido risponde ai criteri ambientali minimi (Cam) e sarà dotato di impianto fotovoltaico, pompa di calore e riscaldamento a pavimento. La struttura potrà accogliere fino a 20 bambini suddivisi in due sezioni per fascia d’età e sarà provvista di cucina e servizi dedicati.

Soddisfatto il sindaco Gianni Gatti, che sottolinea: «L’intervento sta procedendo in linea con il cronoprogramma. I lavori sono praticamente conclusi – afferma –. Ora mancano gli arredi e la fase di affidamento della gestione. Moretta avrà presto un nuovo spazio moderno, sicuro e accogliente per i più piccoli e per le loro famiglie»