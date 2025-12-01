Tutto esaurito al Baretti di Mondovì per lo spettacolo contro la violenza di genere

Lo scorso venerdì 28 novembre, al Teatro Baretti di Mondovì, l'Associazione Culturale "Cattleya", in stretta collaborazione con La Consulta Femminile del Comune di Mondovì, ha organizzato la proiezione del film "L'Amore che ho" del regista palermitano Paolo Licata, ispirato alla vita della straordinaria cantautrice siciliana Rosa Balistreri. L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, è stato inserito all'interno delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Abbiamo avuto l'onore di avere come ospiti una rappresentanza tutta al femminile composta da Lucia Sardo, la nota e pluripremiata attrice che interpreta la protagonista Rosa Balistreri, con Maria Francesca Tona e Giuseppina Liotta della Dea Film Produzione.

La serata è iniziata con il Coro femminile Cattleya, diretto dalla Maestra Nitza Rizo, che ha interpretato "Cu ti lu dissi", una canzone popolare siciliana interpretata e resa famosa da Rosa Balistreri.

È seguita la proiezione del film. L'evento si è concluso con una intervista realizzata da Elena Griseri all'attrice Lucia Sardo, che con la sua calda voce e le sue parole profonde, ha conquistato i cuori di tutta della platea del teatro, tra lunghi applausi e lacrime di commozione.

Erano presenti l'Ass.re Alle Pari Opportunità del Comune di Mondovì, Francesca Bertazzoli, la Presidente della Consulta Femminile di Mondovì Marzia Arena, le Autorità di diversi Comuni del Monregalese, la Vice Presidente della CRC Elena Merlatti, una rappresentanza delle "Donne in Cammino" (gruppo di Mondovì impegnato per la PACE), donne, uomini di tutte le età e tanti giovani.

L'evento era gratuito, ad offerta libera, ed il ricavato è andato interamente al Centro di Ascolto della Consulta Femminile (offre informazioni, assistenza, sostegno e tutela alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori).

A nome delle donne di Cattleya e della sua Direttrice Nitza Rizo, la Presidente dell'Associazione Pina Gonzalez e il Tesoriere Paola Gatti, ringraziano il Comune di Mondovì e alla Consulta Femminile città di Mondovì.

Il nostro ringraziamento più grande va a Paolo Licata che ci ha donato il film, al Produttore Rocco Bambaci, alle nostre ospiti e al meraviglioso ed entusiasta pubblico presente. A tutti gli sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile la realizzazione di questa serata: Comune di Mondovì, Laura Zunino di Mondofood, Gruppo Gastaldi Assicurazioni, Banca CRS sede Mondovì, Nextlevel Scuola di Musica, Bonelli Serramenti srl, Associazione Donne per la Granda, Inner Wheel, Battaglia Assicurazioni, Punto Bere, Greenlif Multiservice, Garelli Valauto, Agritrutta, Fazzari Michele Herbalife, Casetta Marco, GLS Tecnolasr, Conti Silvia, Pellegrino Paolo, Antico Borgo Caffetteria.