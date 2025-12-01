Il Partito Democratico della Provincia di Cuneo ringrazia chi ha creduto e lavorato dieci anni per un’acqua finalmente pubblica in Granda

Il Partito Democratico della Provincia di Cuneo esprime profonda soddisfazione per la conclusione del percorso che porta all’uscita dell’ultimo gestore privato dalla gestione dell’acqua potabile in provincia di Cuneo e al completamento della piena pubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato. Un traguardo storico, atteso da anni, che permette oggi di dare piena attuazione alla volontà popolare espressa con forza nel referendum del 2011.

Questa svolta non nasce per caso. È il frutto di un lavoro costante, tenace, silenzioso ma sempre determinato, portato avanti da amministratrici e amministratori che hanno saputo resistere a pressioni, ricorsi giudiziari, tentativi di rallentamento e campagne denigratorie. Una lunga stagione in cui la parte pubblica, pur tra mille difficoltà, non ha mai arretrato.

Il PD rivolge un ringraziamento sincero ai propri dirigenti e rappresentanti istituzionali che in questi dieci anni hanno reso possibile ciò che oggi consideriamo un risultato collettivo.

Una scelta allora tutt’altro che scontata: immaginare un sistema idrico pienamente pubblico in un momento incerto, intuendo le potenzialità di un progetto che molti ritenevano irrealizzabile.

Avviato con determinazione da Bruna Sibille, che alla guida dell’ATO4 ha portato avanti una battaglia decisiva, contrastando un modello vecchio e costruendo consenso casa per casa, in un fase in cui la resistenza degli operatori privati era ancora fortissima.

Proseguito con la presidenza di Mauro Calderoni, che ha raccolto quell’eredità strategica portandola dentro territori complessi, superando diffidenze e resistenze culturali, contribuendo in modo decisivo a spostare l’ago della bilancia verso la nuova gestione pubblica.

E giunto oggi alla sua realizzazione grazie al lavoro instancabile del presidente di COGESI Emanuele Di Caro che, con pragmatismo, attenzione giuridica e capacità di tessere relazioni ha rimosso uno a uno gli ostacoli che ancora separavano dal traguardo finale, accompagnando la parte pubblica attraverso una delle fasi più delicate dell’intero processo.

Accanto a loro, il PD ringrazia le sindache ed i sindaci iscritti o vicini alla comunità Democratica che non hanno ceduto alle pressioni degli operatori privati e hanno scelto, con convinzione e coraggio, di difendere l’interesse collettivo dei propri territori.

Il risultato di oggi non è solo amministrativo: è una grande prova di politica come servizio. Un lavoro condotto in dieci anni, attraversando mandati, cambi di ruoli, sensibilità diverse e orientamenti differenti, ma sempre con un unico obiettivo condiviso: tutelare un bene essenziale e garantire alle cittadine e ai cittadini cuneesi un servizio idrico sicuro, equo, trasparente e pienamente pubblico.

Da lunedì il lavoro continua, con la stessa determinazione di sempre. Ma oggi, per un momento, è giusto fermarsi e riconoscere il valore di un impegno collettivo che resterà scritto nella storia amministrativa della nostra provincia.