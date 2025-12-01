 / Sport

Sport | 01 dicembre 2025, 16:30

CICLISMO / La Saluzzo-Saluzzo chiuderà il Giro d’Italia Women 2026

Domenica 7 giugno l'ultima tappa della manifestazione il cui percorso ufficiale è stato presentato a Roma

Elisa Longo Borghini a Imola con il trofeo del Giro d'Italia Women

E’ stato presentato questo pomeriggio, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il percorso ufficiale del Giro d’Italia Women 2026, organizzato per il terzo anno consecutivo da RCS Sports & Events.

Partenza il 30 maggio da Cesenatico e gran finale domenica 7 giugno a Saluzzo, dopo nove tappe – una in più rispetto alle precedenti due edizioni – per un totale di 1.153,7 km e 12.500 metri di dislivello. 

La manifestazione, dunque, si chiuderà in Granda con la nona ed ultima frazione. 

143 km con partenza ed arrivo nella capitale del marchesato durante i quali verranno affrontati tre GPM: Montoso, Colletta di Paesana e Colletta di Brondello. 

Se la classifica generale non dovesse ancora essere ben designata ci sarà tutto lo spazio per attaccare anche in quest’ultima tappa.

redazione

