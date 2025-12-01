TENNISTAVOLO / Pongisti da tutto il Piemonte per il Trofeo A4 “Memorial Adriano Alessandrini”

Grande partecipazione di atleti al Trofeo A4 “Memorial Adriano Alessandrini” in programma sabato 29 e domenica 30 novembre nel palazzetto di via XXV Aprile a Verzuolo.

Alla manifestazione hanno preso parte pongisti provenienti da tutto il Piemonte, le gare assegnavano infatti punti per le qualificazioni ai Campionati Italiani di Categoria e Giovanili.

Il singolo maschile 5a categoria ha visto il dominio del verzuolese Gianmaria Armando che, dopo diversi anni di assenza dai campi da gioco, ha dimostrato di essere ancora estremamente competitivo. Armando ha superato in finale il torinese Piero Sistino. Nella stessa gara è salito sul 3° gradino del podio Daniel Casalloni, anche lui al rientro dopo un lungo stop. Nel 5a categoria femminile si sono invece distinte due giovanissime del vivaio dell’A4 Verzuolo, Melissa Marku e Caterina Cavallera, che sono salite rispettivamente sul 1° e 3° gradino del podio. La Marku ha superato in finale la novarese Matilde Toniolo. La gara riservata alle atlete di 3a e 4a categoria è invece stata dominata da Angela Alessandrini (TT. Mondovì) che ha superato in finale Carmela Castro (A4 Verzuolo). Al 3° posto si sono classificate Maddalena Rosso (A4 Verzuolo) e Valeria Beccaria (TT. Mondovì). Infine il singolo maschile 6a categoria è stata vinto da Gabriele Mari del Cus Torino che ha superato in finale Francesco Mamino del TT. Mondovì.

Buoni risultati hanno ottenuto i portacolori dell’A4 Verzuolo anche nelle gare giovanili. Le migliori performance le hanno fornite Simone Garello (Under 19) e Maddalena Rosso (Under 17) che hanno trionfato nelle rispettive gare. Sono invece saliti sul 2° gradino del podio nelle rispettive categorie Andrea Garello, Alice Rivoira ed Arianna Giraudo. Hanno inoltre conquistato la medaglia di bronzo Elia Barbero, Hu Ke Xuan, Melissa Marku, Caterina Cavallera, Giulia Aglì, Marta Garello, Elisa Aglì e Gladness Ubibi Carà.