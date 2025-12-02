Bra, si presenta il libro di Marco Lamberti “Storie di giovani vite”

Tirate fuori il giubbotto di pelle e i pantaloni a zampa, perché si torna all’atmosfera degli anni ‘70 e ‘80. Si presenta infatti “Storie di giovani vite” (Genesi Editrice), l’ultima fatica letteraria dell’autore braidese Marco Lamberti.

L’appuntamento è giovedì 11 dicembre, nell’aula 5 del prestigioso Albergo dell’Agenzia di Pollenzo (piazza Vittorio Emanuele II di Savoia). Modera l’evento il dottor Valerio Tibaldi, presidente Club per l’UNESCO di Pollenzo Odv.

Il programma parte alle ore 18 con i saluti delle autorità presenti; alle ore 18.15 dialogano con l’autore l’onorevole Sergio Soave e la professoressa Agata Comandè, presidente dell’associazione BrArte; alle ore 19.30 (sessione facoltativa) cena tematica con l’autore, presso il ristorante Garden dell’Albergo dell’Agenzia (costo di 38 euro con menù degustazione; prenotazione obbligatoria entro il 9 dicembre: info@albergoagenzia.it - 0172/458600) per un momento dedicato ad ulteriore approfondimento e riflessione dell’evento.

Così Marco Lamberti si esprime a proposito del libro: «Le valutazioni a volte lusinghiere di parte del pubblico e della critica non mi hanno mai distolto dall’urgenza espressiva, utilissima per trasfondere emozioni e sentimenti intensi a chi con bontà mi ha letto. Né sono riuscite a distogliermi dalle vicende dei miei piccoli eroi le cui storie ho raccontato mediante brevi novelle nella mia prima opera. Sono ancora piacevolmente conficcate nel mio cuore. Rinascono quindi Leventunlune non con una semplice ristampa, ma con una vera riedizione sotto mutato titolo, trasformato in Storie di giovani vite. Con l’aiuto amorevole dell’editore le ho limate, perfezionate, riadattate in parte alla vita d’oggi e ho aggiunto altre storie che spero suscitino altre emozioni nel lettore. Un lavoro davvero certosino che spero dia i suoi frutti. Vi ho aggiunto qualche riflessione sui diciotto anni passati che sembrano appartenere a due ere geologiche».

Aggiungendo: «Un libro finalmente non convenzionale agli antipodi dei pregiudizi sociali sui giovani. Una boccata di aria fresca, fatta di fiducia e speranza. Perché il tempo non è tutto perduto. Perché le nuove generazioni, se gli lasceremo spazio, ci riserveranno ottime sorprese. Ci vuole coraggio nella vita. Appena uscito, potrete trovarlo previa prenotazione nelle librerie ovvero ordinarlo su Amazon o negli store di Feltrinelli, Libreria Universitaria, Ibs, Mondadori Store... Cosa augurarvi? Buona lettura».