Brossasco, si aprono le iscrizioni per la Comunità Energetica Rinnovabile

La Comunità Energetica Rinnovabile di Brossasco è finalmente operativa. Dopo un percorso lungo e impegnativo, si apre una fase nuova per il territorio perché sono ufficialmente aperte le iscrizioni.

Chi ha già compilato la manifestazione di interesse ha già ricevuto via e-mail le indicazioni per confermare l’adesione. Chi non l’avesse ancora fatto può scaricare il modulo direttamente dal sito del Comune di Brossasco.

Per chi vuole capire meglio come funziona la comunità energetica, o per chi ha ancora qualche dubbio prima di iscriversi, è stato organizzato un incontro pubblico lunedì 15 dicembre alle ore 20.30, nella sala convegni di Brossasco. Sarà l’occasione per fare domande, confrontarsi e, se lo si desidera, completare l’iscrizione direttamente sul posto.

Possono partecipare alla Comunità Energetica tutti i residenti e le aziende che hanno un contatore nei Comuni di Frassino, Melle, Brossasco, Venasca e Brondello. Entrare a farne parte significa contribuire alla produzione locale di energia pulita e avere benefici economici concreti, grazie anche al contributo a fondo perduto del 40% per chi decide di installare pannelli fotovoltaici sulla propria abitazione privata.

Commenta il sindaco Paolo Amorisco: “È stato un lavoro lungo e tortuoso, ma siamo davvero soddisfatti di questo risultato. Crediamo che la Comunità Energetica possa portare vantaggi reali alle famiglie e alle imprese della valle. È un passo importante per costruire un futuro più autonomo e sostenibile. La nascita della Comunità Energetica – aggiunge Amorisco - è anche un invito a superare le barriere di confine tra i nostri paesi e a compiere una scelta di territorio, utile a ciascuno e utile all’intera Valle Varaita. È un’occasione concreta per risparmiare, per sostenere l’ambiente e per rafforzare la collaborazione tra comunità vicine. Chi desidera partecipare è dunque il benvenuto”.