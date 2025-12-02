 / Attualità

Attualità | 02 dicembre 2025, 09:50

Giornata aperta all'impianto di smaltimento rifiuti di Magliano Alpi

Sabato 13 dicembre una visita guidata per permettere ai cittadini di vedere come si svolge il processo di gestione dei rifiuti

L'impianto di smaltimento rifiuti di Magliano Alpi apre le sue porte alla cittadinanza. 

Nella giornata di sabato 13 dicembre, infatti, sarà possibile accedere al sito e conoscere da vicino il funzionamento del centro e le attività svolte nella gestione dei rifiuti.

L’iniziativa è rivolta alla cittadinanza degli 87 comuni appartenenti al Bacino SMA fino all’esaurimento dei 100 posti disponibili.

Le iscrizioni saranno possibili fino a giovedì 11 dicembre, salvo esaurimento anticipato dei posti.

L'iscrizione è possibile cliccando questo link o direttamente nella home page del sito www.sma-cn.it

Arianna Pronestì

