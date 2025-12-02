 / Attualità

Attualità | 02 dicembre 2025, 14:10

Incontro tra l'amministrazione di Villanova Mondovì e le persone accolte con il progetto SAI

Ieri, lunedì 1° dicembre, il sindaco Roberto Murizasco e il consigliere Romina Capitani hanno incontrato i referenti e i partecipanti coinvolti nelle attività che spaziano dai corsi di italiano a quelli professionali

Nuovo incontro ieri, lunedì 1° dicembre, tra l'amministrazione comunale di Villanova Mondovì e le persone accolte in paese attraverso il progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione).  

Nato nel 2018, grazie al CSSM (Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese), il progetto è gestito da tre cooperative del territorio che si occupano di accogliere richiedenti asilo e rifugiati in 13 Comuni.

Il sindaco Roberto Murizasco e Romina Capitani, consigliere delegata alle Pari opportunità, hanno incontrato, nella sala consigliare, le persone accolte sul territorio villanovese insieme agli operatori del progetto, che hanno avuto modo di illustrare le attività svolte negli ultimi mesi. 

Tra queste corsi di lingua italiana, corsi professionali e tirocini in aziende del territorio.

"Ringraziamo gli operatori impegnati in questo progetto - spiega il sindaco Murizasco -  che funziona molto bene e consente non solo di accogliere, ma anche di dare nuove opportunità di formazione attraverso i corsi di lingua italiana, ma anche di inserimento lavorativo".

Arianna Pronestì

