Croce Rossa Cuneo, torna il Natale solidale: un panettone per donare un nuovo pulmino ai disabili

Il Comitato di Cuneo della Croce Rossa Italiana lancia la nuova edizione della sua iniziativa natalizia “Natale solidale”. Un appuntamento con la tradizione e la generosità che, da anni, si traduce in aiuti concreti per il territorio.

Il primo weekend di dicembre, sabato 6 e domenica 7 dicembre prossimi, in corso Dante a Cuneo, chiunque potrà scegliere un panettone per fare la differenza. L'intero ricavato di quest'anno è destinato all'acquisto di un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità che frequentano i centri diurni locali.

Come sempre, l’iniziativa si svolge in collaborazione con Lidl Italia, da anni partner della Croce Rossa Italiana, che anche questa volta fornirà i panettoni della linea Deluxe, nella versione classica da 1 kg senza glassa.

Questa iniziativa ha una storia di successo, resa possibile dalla generosità della comunità. Negli anni precedenti, grazie al contributo di tutti, la Croce Rossa di Cuneo ha già potuto acquistare: un'ambulanza nel 2022, un mezzo per il trasporto disabili nel 2023, un secondo mezzo disabili nel 2024. Ora, l'obiettivo è fare un passo in più, garantendo una maggiore autonomia e assistenza a chi ne ha più bisogno.

"Chiediamo di nuovo ai cittadini di trasformare il dolce piacere delle feste in un atto di pura solidarietà. – spiega Gianni Valsania, presidente della CRI di Cuneo –. Ogni panettone ci avvicina al traguardo di un nuovo pulmino, che è fondamentale per la dignità e la mobilità dei nostri concittadini più fragili."

Come partecipare e fare la differenza:

DOVE: corso Dante angolo corso Nizza, lato Stura – Cuneo

QUANDO: sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025

PERCHÉ: per donare un mezzo di trasporto vitale e continuare a sostenere l'impegno costante della Croce Rossa.