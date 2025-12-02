 / Sport

Sport | 02 dicembre 2025, 14:15

Under 17 Gold: la Pallacanestro Farigliano domina il big match e vola in testa alla classifica

Vittoria schiacciante contro Oasi Laura (97-60) che vale il primato solitario e l'imbattibilità. Weekend ricco di successi per il settore giovanile, debutto stagionale per i Pulcini

Fine settimana da incorniciare per la Pallacanestro Farigliano, che centra successi importanti in quasi tutte le categorie. Il risultato più prestigioso arriva dall'Under 17 Gold, dove i ragazzi di coach Alfero e Alberione superano con autorità Oasi Laura nel confronto diretto al vertice, confermandosi imbattuti e conquistando la vetta solitaria della classifica. Bene anche Juniores, Under 14, Esordienti e Aquilotti, mentre i più piccoli del vivaio hanno vissuto il loro primo appuntamento ufficiale della stagione.

Juniores CSI

New Abet Bra 51 - PF 96

Ottima prova in trasferta per la Juniores 2007-2008 che, nonostante le assenze e con soli 8 giocatori a referto, conquista una vittoria netta su un campo sempre ostico. Avvio travolgente, difesa aggressiva e gioco di squadra permettono alla PF di scavare subito un solco importante. Con ampie rotazioni nella seconda parte, tutti danno il proprio contributo fino al +45 finale.

PF: Olimpo, Fresia Dotta, Barberis, Sappa, Sarotto, Sabena, Capellaro, Manera. All. Casetta.

Under 17 Gold

Oasi Laura 60 - PF 97

Nel big match tra le prime della classe, la PF sfodera una prestazione di altissimo livello. Dopo un avvio contratto, i fariglianesi reagiscono con un parziale devastante che indirizza l'incontro già nel primo quarto. Nella ripresa la difesa si fa ancora più solida e l'attacco estremamente concreto. Vittoria che vale il primato solitario in classifica e imbattibilità confermata.

PF: Alberione, Avico, Bianciotto, Cillario, Grosso, Lasagna, Massano, Porro, Racca, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione.

Under 14 Gold

PF 72 - Abet Bra 57

Vittoria casalinga per un'Under 14 altalenante ma efficace. Dopo un primo tempo ben gestito, Bra rientra fino al -3 nella ripresa, ma la PF reagisce con carattere e allunga fino al +20, gestendo poi il vantaggio fino alla sirena finale.

PF: Borra, Cappellino, Rinaudo, Romana, Bruno, Grosso, Veselinovic, Jovanovic, Saulo. All. Giachello, Schellino.

Under 13 Gold

Granda College 63 - PF 45

Grande impegno per i giovanissimi fariglianesi alla SportArea di Cuneo. Gara combattuta per lunghi tratti, con una bella rimonta fino al -5 nel terzo periodo. Nel finale qualche errore di troppo permette ai padroni di casa di allungare e chiudere il match.

PF: Cappellino, Barbiero, Basso, Gambera, Jovanovic, Demaria, Saulo, Gallo, Paccani, Giordano. All. Giachello, Schellino.

Under 13 CSI

Olimpo Alba 37 - PF 30

Gara in due tempi per la PF. Dopo un primo tempo difficile, nella ripresa i fariglianesi faticano a mantenere alta l'intensità, ma nell'ultimo quarto arriva una grande reazione con un parziale di 6-16 che riapre il match. Rimonta solo sfiorata.

PF: Gambera, Balbi, Bongiovanni, Basso, Albarello, Mara, Aimasso, Barbiero, Demaria. All. Sappa, Schellino.

Esordienti

Gators 7 - PF 9

Terza gara e terza vittoria per gli Esordienti, che a Savigliano superano i forti Gators al termine di una partita intensa e convincente su entrambi i lati del campo. Primato in classifica confermato.

PF: Bruno F., Bruno G., Calleri, Dutto, Gallo, Giordano, Hincu, Lubatti, Marenco, Mula, Musso, Novarese. All. Bolgioni Tommaso.

Aquilotti Big

PF 16 - Olimpo Alba 8
PF 18 - Cherasco 6

Terzo raduno consecutivo e doppia vittoria per i 2015 fariglianesi che si confermano imbattuti. Due ottime prestazioni all'insegna del bel gioco e dei continui miglioramenti.

PF: Bruno F., Bruno G., Chionetti, Demichelis, El Jaber, Fia, Filippi, Lubatti, Marenco, Mula, Novarese, Revelli, Vizio. All. Bolgioni.

Aquilotti Small

PF - Mondovì 14-10

Seconda uscita stagionale per i 2016, nonostante le numerose assenze e l'aiuto dei 2017. Gara giocata con grande determinazione e spirito combattivo contro un avversario tosto.

PF: Armando, Brizio, Bottone, Carbone, Gallo, Mancardi, Malloru, Pira, Pirra, Roberi, Vercesi. All. Cagnassi.

Scoiattoli Big

Esordio in campionato per il gruppo 2017-2018 al PalaLanghe di Alba contro Acaja Fossano, Team 71 Bra e Nizza Monferrato. Tre buone partite e tanta voglia di tornare in palestra per continuare il percorso di crescita.

PF: Benedetto, Brizio, Gallo, Garofalo, Gjecaj, Mancardi, Massa, Paccani, Roà, Sanso. All. Cagnassi.

Pulcini

Sabato 29 novembre a Cuneo si è svolto il primo Raduno Provinciale Pulcini della stagione. Un pomeriggio di giochi e sorrisi per i bambini dei centri di Farigliano, Dogliani, Carrù e Morozzo. Un sentito ringraziamento a bimbi, famiglie e allo staff organizzativo.

PF: Fontana, Gallo, Kazungu, Malloru, Montanaro, Moreno Gioele, Moreno Tommaso, Rivoira, Vercesi. All. Cagnassi.

