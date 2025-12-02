Under 17 Gold: la Pallacanestro Farigliano domina il big match e vola in testa alla classifica

Fine settimana da incorniciare per la Pallacanestro Farigliano, che centra successi importanti in quasi tutte le categorie. Il risultato più prestigioso arriva dall'Under 17 Gold, dove i ragazzi di coach Alfero e Alberione superano con autorità Oasi Laura nel confronto diretto al vertice, confermandosi imbattuti e conquistando la vetta solitaria della classifica. Bene anche Juniores, Under 14, Esordienti e Aquilotti, mentre i più piccoli del vivaio hanno vissuto il loro primo appuntamento ufficiale della stagione.

Juniores CSI

New Abet Bra 51 - PF 96

Ottima prova in trasferta per la Juniores 2007-2008 che, nonostante le assenze e con soli 8 giocatori a referto, conquista una vittoria netta su un campo sempre ostico. Avvio travolgente, difesa aggressiva e gioco di squadra permettono alla PF di scavare subito un solco importante. Con ampie rotazioni nella seconda parte, tutti danno il proprio contributo fino al +45 finale.

PF: Olimpo, Fresia Dotta, Barberis, Sappa, Sarotto, Sabena, Capellaro, Manera. All. Casetta.

Under 17 Gold

Oasi Laura 60 - PF 97

Nel big match tra le prime della classe, la PF sfodera una prestazione di altissimo livello. Dopo un avvio contratto, i fariglianesi reagiscono con un parziale devastante che indirizza l'incontro già nel primo quarto. Nella ripresa la difesa si fa ancora più solida e l'attacco estremamente concreto. Vittoria che vale il primato solitario in classifica e imbattibilità confermata.

PF: Alberione, Avico, Bianciotto, Cillario, Grosso, Lasagna, Massano, Porro, Racca, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione.

Under 14 Gold

PF 72 - Abet Bra 57

Vittoria casalinga per un'Under 14 altalenante ma efficace. Dopo un primo tempo ben gestito, Bra rientra fino al -3 nella ripresa, ma la PF reagisce con carattere e allunga fino al +20, gestendo poi il vantaggio fino alla sirena finale.

PF: Borra, Cappellino, Rinaudo, Romana, Bruno, Grosso, Veselinovic, Jovanovic, Saulo. All. Giachello, Schellino.

Under 13 Gold

Granda College 63 - PF 45

Grande impegno per i giovanissimi fariglianesi alla SportArea di Cuneo. Gara combattuta per lunghi tratti, con una bella rimonta fino al -5 nel terzo periodo. Nel finale qualche errore di troppo permette ai padroni di casa di allungare e chiudere il match.

PF: Cappellino, Barbiero, Basso, Gambera, Jovanovic, Demaria, Saulo, Gallo, Paccani, Giordano. All. Giachello, Schellino.

Under 13 CSI

Olimpo Alba 37 - PF 30

Gara in due tempi per la PF. Dopo un primo tempo difficile, nella ripresa i fariglianesi faticano a mantenere alta l'intensità, ma nell'ultimo quarto arriva una grande reazione con un parziale di 6-16 che riapre il match. Rimonta solo sfiorata.

PF: Gambera, Balbi, Bongiovanni, Basso, Albarello, Mara, Aimasso, Barbiero, Demaria. All. Sappa, Schellino.

Esordienti

Gators 7 - PF 9

Terza gara e terza vittoria per gli Esordienti, che a Savigliano superano i forti Gators al termine di una partita intensa e convincente su entrambi i lati del campo. Primato in classifica confermato.

PF: Bruno F., Bruno G., Calleri, Dutto, Gallo, Giordano, Hincu, Lubatti, Marenco, Mula, Musso, Novarese. All. Bolgioni Tommaso.

Aquilotti Big

PF 16 - Olimpo Alba 8

PF 18 - Cherasco 6

Terzo raduno consecutivo e doppia vittoria per i 2015 fariglianesi che si confermano imbattuti. Due ottime prestazioni all'insegna del bel gioco e dei continui miglioramenti.

PF: Bruno F., Bruno G., Chionetti, Demichelis, El Jaber, Fia, Filippi, Lubatti, Marenco, Mula, Novarese, Revelli, Vizio. All. Bolgioni.

Aquilotti Small

PF - Mondovì 14-10

Seconda uscita stagionale per i 2016, nonostante le numerose assenze e l'aiuto dei 2017. Gara giocata con grande determinazione e spirito combattivo contro un avversario tosto.

PF: Armando, Brizio, Bottone, Carbone, Gallo, Mancardi, Malloru, Pira, Pirra, Roberi, Vercesi. All. Cagnassi.

Scoiattoli Big

Esordio in campionato per il gruppo 2017-2018 al PalaLanghe di Alba contro Acaja Fossano, Team 71 Bra e Nizza Monferrato. Tre buone partite e tanta voglia di tornare in palestra per continuare il percorso di crescita.

PF: Benedetto, Brizio, Gallo, Garofalo, Gjecaj, Mancardi, Massa, Paccani, Roà, Sanso. All. Cagnassi.

Pulcini

Sabato 29 novembre a Cuneo si è svolto il primo Raduno Provinciale Pulcini della stagione. Un pomeriggio di giochi e sorrisi per i bambini dei centri di Farigliano, Dogliani, Carrù e Morozzo. Un sentito ringraziamento a bimbi, famiglie e allo staff organizzativo.

PF: Fontana, Gallo, Kazungu, Malloru, Montanaro, Moreno Gioele, Moreno Tommaso, Rivoira, Vercesi. All. Cagnassi.