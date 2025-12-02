VOLLEY A1F / La Honda Cuneo Granda Volley riparte dopo il derby: obiettivo Vallefoglia

La Honda Cuneo Granda Volley ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta nel derby contro Novara. Le Gatte vogliono lasciarsi alle spalle il passo falso e guardano con determinazione alla prossima sfida sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, in programma domenica 7 dicembre alle 17 al Pala Megabox di Pesaro. L’incontro sarà trasmesso in diretta su VBTV.

Il gruppo guidato dallo staff tecnico ha inaugurato la settimana con una giornata di riposo lunedì, per poi riprendere a pieno regime oggi, martedì 2 dicembre, con pesi al mattino e allenamento pomeridiano. Mercoledì è previsto un’unica sessione pomeridiana, mentre giovedì e venerdì il programma alterna lavoro in sala pesi, analisi video e allenamenti tecnici.

Sabato mattina le Gatte sosterranno l’ultima seduta sul taraflex del palazzetto di casa, prima della partenza per Pesaro fissata alle 13. Domenica pomeriggio, alle 17, scenderanno in campo per cercare punti preziosi in chiave classifica e riscatto dopo il derby.