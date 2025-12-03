A Ceresole d'Alba il ricordo di Massimo Guerini

Riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 1° dicembre, a ventidue anni dalla sua tragica scomparsa, Ceresole d'Alba ha ricordato l’Appuntato Scelto e Medaglia d’Oro al Valor Civile Massimo Guerini.

Un momento sentito, per onorare il suo sacrificio e riaffermare che il suo esempio continua a vivere nella nostra Comunità.

La presenza dei bambini e dei ragazzi ha reso la cerimonia particolarmente significativa, perché la memoria è un valore che si trasmette alle nuove generazioni. A loro vogliamo comunicare ciò che la vita e l’impegno di Massimo Guerini rappresentano: coraggio, responsabilità e rispetto per la Comunità.

Massimo Guerini non è solo un nome negli archivi dell’Arma, ma parte della nostra storia e testimonianza concreta di quanto valore possa avere una scelta compiuta per gli altri. Il suo gesto continua a parlare a noi e soprattutto ai giovani, custodi dei valori che rendono una società più giusta e umana.

Il nostro pensiero va ai suoi familiari, in particolare a Giorgia e Francesca, con cui condividiamo il ricordo, il dolore e l’orgoglio per ciò che Massimo ha rappresentato. A loro va la nostra gratitudine per la forza con cui custodiscono la sua memoria.

Un ringraziamento sincero all’Arma dei Carabinieri, sempre vicina alla nostra Comunità; l’eredità di Massimo vive anche attraverso il quotidiano impegno di ogni Carabiniere.

Il 1° dicembre non ricordiamo solo una perdita, ma celebriamo una vita che ha lasciato un segno profondo.

Il suo esempio continui a guidare tutti noi, in particolare i più giovani, perché sappiano che il coraggio e la gentilezza rendono migliore una Comunità.

Ceresole d’Alba non dimentica.

Massimo Guerini vive nel cuore della nostra Comunità.