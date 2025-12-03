Cento candeline per Anna Pavese, la maestra di Gallo Grinzane

Oggi, mercoledì 3 dicembre, il sindaco Alberto Gatto ha partecipato alla festa organizzata per i cento anni di Anna Pavese, ospite del Cottolengo di Alba.

Originaria di Santo Stefano Belbo, dove è nata il 3 dicembre 1925, si è sposata nel 1953 con Agostino Pera, insegnante di filosofia, mentre lei ha insegnato alle scuole elementari, in particolare a Gallo Grinzane. A festeggiarla oggi i figli Enzo e Marica e il nipote Luca.

Giancarlo Giribaldi, presidente dell’Associazione nazionale per i Mutilati e gli Invalidi di guerra – Sezione di Alba, ha voluto consegnarle un attestato a nome di tutto il Direttivo, per questo compleanno speciale e per il valido contributo dato all’associazione.

Il sindaco Alberto Gatto: "È un grande onore poter festeggiare oggi i cento anni della signora Anna Pavese, una donna che con il suo impegno nella scuola e nella comunità ha lasciato un segno profondo nel nostro territorio. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Alba, rivolgo alla signora Anna i più sinceri auguri per questo traguardo straordinario, con l’auspicio che possa continuare a essere circondata dall’affetto dei suoi cari. La comunità albese si stringe a lei in questa giornata di festa, con gratitudine e ammirazione".