Mondovì, approvati i progetti per l’avvio dei lavori di rifunzionalizzazione dell’Antico Palazzo di Città

Come già annunciato nei mesi scorsi, l’Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di valorizzazione, ottimizzazione e ricollocazione degli spazi culturali cittadini, con specifico riferimento alla Biblioteca Civica, all’ex Collegio dei Gesuiti e all’Antico Palazzo di Città.

In particolare, quest’ultimo andrà ad accogliere gli uffici dei Giudici di Pace e dei Cancellieri e le sale udienze del Ministero di Grazia e Giustizia, mantenendo in loco parte dell’Archivio Storico Comunale che verrà successivamente trasferito nei locali dell’ex Tribunale. In tal senso, la Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo di adeguamento degli impianti antincendio per un totale di 95.000,00 euro, necessario per l’ottenimento di un rinnovato Certificato di Prevenzione Incendi legato alla rifunzionalizzazione degli spazi.

In parallelo, inoltre, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo di restauro conservativo del cosiddetto “Atelier per mostre temporanee” sito al piano terra dell’Antico Palazzo di Città ma attestato su via Vico, per un totale di 70.255,60 euro.

"In attesa dell’approvazione del progetto esecutivo relativo alla ricollocazione degli uffici dei Giudici di Pace all’interno dell’Antico Palazzo di Città, attualmente al vaglio della Soprintendenza, continuiamo a mettere in sicurezza e a riqualificare gli edifici storico-culturali della nostra città - il commento del sindaco Luca Robaldo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora e dell’assessora alla cultura Francesca Botto -. Da un lato i nuovi impianti antincendio, fondamentali considerata la grande ricchezza archivistica custodita in loco, dall’altro i lavori di restauro all’atelier artistico affacciato su via Vico. Una nuova restituzione alla comunità di uno spazio espositivo di prestigio, per una città che crede da sempre nella promozione del proprio patrimonio culturale e architettonico".