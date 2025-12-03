Un nuovo albero per l’area verde dedicata a Vera Martini Silvano ad Alba

Un gesto semplice, ma capace di lasciare un segno nel tempo. In occasione della Giornata mondiale dell’albero 2025, l’Associazione Culturale Luigi Parruzza ha scelto ancora una volta di celebrare la ricorrenza con un atto concreto: nella mattinata di sabato 28 novembre i volontari hanno piantumato un giovane esemplare arboreo all’interno dell’area verde dedicata a Vera Martini Silvano ad Alba, tra corso Enotria e strada Vedetta.

Una tradizione che si rinnova di anno in anno e che l’associazione considera parte integrante della propria identità. La scelta di donare un nuovo albero alla comunità rappresenta infatti un invito costante a coltivare consapevolezza ambientale, a prendersi cura degli spazi comuni e a immaginare un futuro più verde per le nuove generazioni.