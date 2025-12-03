Roddino piange Alfio Monchiero, già consigliere comunale e volontario della Protezione Civile

Roddino si stringe attorno alla famiglia Monchiero per la scomparsa di Alfio Monchiero, 77 anni, figura molto conosciuta in paese per il suo impegno pubblico e il suo costante spirito di servizio.

Nel corso degli anni Monchiero aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale, distinguendosi per serietà e senso di responsabilità. Alla vita amministrativa aveva affiancato un’intensa attività come volontario della Protezione Civile, mettendo a disposizione tempo, competenze e una disponibilità che molti ricordano come instancabile. La sua presenza nelle situazioni di necessità era diventata un punto fermo per la comunità.

L’Amministrazione comunale di Roddino, esprimendo cordoglio unanime, ne ricorda il tratto umano e discreto, la capacità di ascolto e un’attenzione costante verso il bene comune. Un profilo che, nel paese, ha lasciato un segno profondo: "Resterà per tutti noi un esempio di cittadinanza attiva, dedizione e umanità".

Monchiero lascia i figli Gian Maria con la moglie Francesca e le figlie Martina e Arianna, e Alessia con il marito Andrea e i figli Matteo, Gabriele e Diego; la sorella Teresa con il marito Vittorio, insieme a cognati, cognate, nipoti, cugini e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati venerdì 5 dicembre alle ore 15 nella parrocchia di Roddino. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì alle 20.30 in parrocchia. Al termine delle esequie, Alfio Monchiero verrà accompagnato al cimitero della frazione Perno, nel Comune di Monforte d’Alba.