Tragedia a Monteu Roero: auto fuori strada in frazione Sant’Anna, muore 35enne

AGGIORNAMENTO DELLE 20.53: Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 19.30, poco oltre il distributore della frazione Sant’Anna. Le cause restano al momento ignote, anche se la prima ipotesi porta a pensare a un possibile malore del conducente. Non sono ancora note le generalità della vittima, che non risulta residente nel comune di Monteu Roero.

Sul luogo dell’incidente è giunto anche il sindaco Paolo Rosso, che ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale: “Grande rispetto per la vittima e tutto il cordoglio della nostra amministrazione alla famiglia della vittima, affinché possano superare questo tragico momento. Anche se l’uomo non è un nostro concittadino siamo sconvolti dalla tragedia”.

