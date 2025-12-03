Alba Gourmet in Crescita: MDCLAB inaugura la sua nuova sede, il primo laboratorio certificato senza glutine in Via Pietro Ferrero

La capitale delle Langhe amplia ancora una volta la propria offerta gastronomica con un’evoluzione significativa: MDCLAB glutenfree presenta la sua nuova sede in Via Pietro Ferrero 5b, confermandosi come primo laboratorio certificato senza glutine di Alba. Un passo strategico che rafforza la presenza del marchio nel territorio e consolida il suo impegno verso una pasticceria inclusiva e di qualità.

Il progetto firmato dalla pasticcera Chiara

La nuova sede rappresenta un traguardo importante per Chiara, pasticcera artigianale già nota per le sue linee bio e gluten free, inizialmente proposte presso Il Mondo del Caffè Alba in Piazza Michele Ferrero. La sua filosofia rimane chiara: offrire una pasticceria “davvero per tutti”, senza compromessi sul gusto e sull’artigianalità.

“Nessuno dovrebbe rinunciare a qualcosa di buono e fatto bene” – è il principio che guida da sempre il suo lavoro e che oggi trova piena espressione nel nuovo laboratorio certificato.

Un laboratorio gluten free con un’offerta ricca e specializzata

Ogni giorno MDCLAB propone prodotti freschi, artigianali e completamente senza glutine, con una varietà studiata per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento:

Croissant e lievitati dolci e salati

Biscotti artigianali

Proposte senza latte e opzioni vegane, con cornetti anche senza latte e senza uova

Per le festività il laboratorio realizza inoltre pandoro e panettone gluten free, mentre su prenotazione sono disponibili vassoi di bignole e torte per ricorrenze.

Una sede strategica nel cuore di Alba

La nuova sede in Via Pietro Ferrero 5b è pensata per creare un contatto immediato con il pubblico grazie alla caratteristica finestra di vendita affacciata sulla strada, da cui arrivano i profumi delle preparazioni appena sfornate.

Un dettaglio che trasforma lo spazio in una tappa irresistibile per chi passeggia: “basta un passo per portare via qualcosa di buono”.

Contatti e riferimenti

Per informazioni, prenotazioni o richieste speciali, è possibile contattare direttamente Chiara:

📞 Chiara – 348 296 5229

📧 Email: Chiaramoda@yahoo.it

📱 Social: Instagram @MDCLAB glutenfree

Un’eccellenza che cresce ad Alba

Il progetto MCDLAB nasce dall’esperienza congiunta di Luca, esperto selezionatore di miscele di caffè, Noemi, colonna portante nella direzione e gestione dell’azienda, e Chiara, innovatrice della pasticceria senza glutine. Con la nuova sede, l’attività conferma la propria missione: valorizzare l’artigianalità piemontese rendendola accessibile a tutti, diventando un punto di riferimento per la gastronomia inclusiva ad Alba e nel territorio piemontese.