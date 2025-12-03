Presentato il programma 2026 dei viaggi CTAcli

Si è svolta lunedì 1 dicembre, la presentazione del programma “Viaggi CTAcli 2026”, organizzati dal Centro Turistico ACLI aps di Cuneo.

Numerosissimo il pubblico che ha gremito il salone dell’Auditorium Spazio Varco di via Pascal 5/l per scoprire in anteprima le mete e le iniziative programmate dal Centro Turistico Acli.

A introdurre la serata è stato Bruno Massa, presidente onorario Acli Cuneo e vicepresidente delegato CTAcli, che ha accolto e presentato Matteo Altavilla, presidente CTA Nazionale, e Paolo Giordano, vice presidente delle Acli cuneesi.

Nelle parole di Bruno Massa la soddisfazione di un evento che conferma il buon lavoro svolto:

“Sono contento della serata di presentazione delle nostre prossime attività, a cui hanno partecipato ben 300 persone e che dopo il Covid sta diventando quasi una tradizione. Noi cuneesi siamo indicati come dei 'Bogia nen', ma la realtà è ben diversa! Nel 2025 hanno usufruito dei nostri servizi e dei viaggi proposti dal CTAcli oltre 4000 persone e la cosa che più ci fa piacere è che tantissimi ritornano a contattarci, e ne portano altri. Questo significa che la qualità dei nostri servizi è altissima, il passaparola è un chiaro indicatore. Merito di un gruppo coeso, preparato ed efficiente”.

“Il CtAcli fa parte del sistema dei servizi delle Acli Cuneesi creati in questi 80 anni per fare un servizio anche sociale per i propri associati e simpatizzanti – dice il presidente provinciale Acli, Elio Lingua-. Vedere tante persone alla presentazione della programmazione ci riempie di orgoglio e di maggiore responsabilità nello stare sempre di più in mezzo alla gente”.

Durante l’incontro sono state svelate le principali novità per il 2026, consegnati i dettagliati dei viaggi già predisposti, e quelli in fase di definizione da parte dello staff, coordinato da Elide Caldera responsabile CTA, e formato da Roberta Bruno, Sara Cerutti e Arianna Casone.

Agli aspiranti viaggiatori non resta che scegliere e prenotare, presso l’ufficio CTAcli in piazza Virginio 13 (tel. 0171/452622 – 621 – 623 – 624 – 651) oppure tramite il sito www.ctacuneo.it o per mail info@ctacuneo.it .







