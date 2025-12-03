Concerto dell'Immacolata con la Corale alla chiesa parrocchiale dello Spirito Santo di Sommariva del Bosco

Lunedì 8 dicembre, alle ore 17.30, la chiesa parrocchiale dello Spirito Santo di Sommariva Perno ospiterà il concerto "Il cammino verso la luce", eseguito dalla Corale di Sommariva del Bosco diretta da Adriano Popolani e Sofia Delizia Rossatto.

Accompagnata all'organo dal maestro Popolani, la Corale proporrà un viaggio musicale attraverso attesa, mistero e gioia, unendo la profondità della musica sacra contemporanea all'intensità delle tradizioni corali europee e americane.

Il programma rappresenta un dialogo tra culture e spiritualità diverse, accomunate dal desiderio di pace e di luce. Un percorso che attraversa il cuore del Natale, dalla preghiera all'incarnazione, dalla maternità divina alla testimonianza di fede, offrendo al pubblico un'esperienza di ascolto intensa, emozionante e profondamente umana.

Il concerto dell'Immacolata è il primo di due eventi musicali proposti per dicembre dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione con la Parrocchia. L'appuntamento rientra nella rassegna "Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2025", organizzata dall'Associazione culturale sommarivese con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT.

Ingresso libero.