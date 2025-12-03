Sabato 13 dicembre la storia di Bolanlé al Rondò dei Talenti

La storia di Bolanlé di Michela Franco, psicologa presso la Neuropsichiatria Infantile dell’Asl CN1, è un libro (edito da Primalpe, illustrazioni di Silvia Riccardi) rivolto soprattutto ai genitori, un valido aiuto soprattutto per genitori adottivi e sarà presentato da Monica Rosano a Cuneo sabato 13 dicembre alle 16, presso il Rondò dei talenti (via Luigi Gallo 1).

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato di Quartiere Cuneo Centro e il sostegno di Fondazione CRC.

Il libro racconta la storia Bolanlè, una piccola di scimpanzé, non viene abbracciata da chi, in modo meccanico si prende cura di lei e che per questo, a sua volta, non impara ad abbracciare il suo cucciolo.

"La lettura di questa storia - scrive l'autrice - è un piccolo esercizio che genitori possono fare insieme ai propri figli, di compassione, comprensione ed accettazione di un mondo imperfetto ma profondamente umano, sentimenti che merita nutrire. La storia di Bolanlé può essere un valido aiuto per genitori adottivi alle prese con la narrazione al proprio figlio della sua storia, per accompagnarlo a chiedersi: come è successo che sono nato in una famiglia e sto crescendo in un'altra? In una visione volta a comprendere e non a giudicare”.