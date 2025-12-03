Ex Ilva, Gribaudo (PD): “Dal Governo solo chiacchiere per Racconigi”

“Dal Governo arrivano solo chiacchiere, anche a fronte della mia interrogazione, il cui unico effetto positivo è che abbia costretto i ministeri a sentire la Regione Piemonte per risolvere la condizione dell’Ex Ilva”.

Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, che questo pomeriggio ha interrogato in Commissione Lavoro il ministro Urso sulla situazione dello stabilimento Ex Ilva di Racconigi.

“Mi auguro che da oggi ci sia un’attenzione e un’intenzione più utili di quelle utilizzate finora dal Governo, perché nello stabilimento di Racconigi il 92% su 85 lavoratori e lavoratrici è in cassa integrazione senza prospettive - ha proseguito la deputata dem - Il piano di sospensione dovrebbe coincidere con i piani di formazione retribuita per fornire a queste persone aggiornamenti. Bene, su 85 solamente tre sono stati destinati al piano di formazione e questo solleva non pochi dubbi”.

“Dobbiamo mantenere alta l’attenzione, per preservare quel sito e soprattutto quelle persone che finora non sono state contemplate in un vero rilancio occupazionale. È lì che dobbiamo fare la differenza” ha concluso Gribaudo.