SPORT E SCUOLA / Podio nella corsa campestre per i cadetti dell’I.C. “Einaudi” di Dogliani

Il giorno 26 novembre, al Parco Europa di Mondovì, si è svolta la fase distrettuale della corsa campestre. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti dalle scuole della zona, che hanno dimostrato grande impegno e spirito di competizione.

Particolarmente lodevole il risultato di Lorenzo Rubini e Anakievski Kristian dell’I.C “Einaudi” di Dogliani, che hanno conquistato rispettivamente il primo e secondo gradino del podio. Nella classifica a squadre i cadetti si sono classificati secondi qualificandosi così per la fase provinciale che si terrà a Fossano il prossimo gennaio.

Questo risultato davvero lottato premia l’allenamento e la dedizione di questi giovani atleti. Un ringraziamento va a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla gara per il loro entusiasmo e la loro sportività, siete stati grandi!