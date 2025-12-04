Alba, il 9 dicembre interruzione dell'energia elettrica in alcune zone della città

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti martedì 9 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 15:30 in: Strada Osteria da 9 a 29, 19bis, 7/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, da 10 a 26, Strada Forcellini 17, 12, Strada Guarene 20, Località Vaccheria 44 e Località Vaccheria 46.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.