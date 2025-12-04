Ceva svela gli appuntamenti di Natale

L'accensione delle luminarie a Ceva ha dato ufficialmente il via al Dicembre Cebano, che per un mese trasporterà i cittadini e i visitatori nell'atmosfera delle festività natalizie. È tempo di rallentare, di godersi gli affetti e la famiglia, di 'fare cose assieme' scoprendo o riscoprendo la propria città ed il proprio territorio. E in questo senso il Dicembre Cebano ha un ampio ventaglio di opportunità, che si rivolgono a tutti, dai bambini ai giovani, ai meno giovani.

Oltre alle luminarie, la cui installazione si sta completando in questi giorni, c’è grande attesa per la pista di pattinaggio, che è stata montata in piazza Gandolfi (con il mercato del sabato che verrà spostato in piazza Vittorio Emanuele II, mentre quello del mercoledì sarà dislocato in modo leggermente differente) e verrà ufficialmente inaugurata sabato 6 dicembre. La pista osserva i seguenti orari: giorni feriali dalle 15 alle 19, il venerdì dalle 15 alle 23, sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 23, domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Prevista anche un’ampia fruizione da parte delle scuole di Ceva in orario mattutino.

Poi, via agli appuntamenti: “Si parte con il teatro, e con il ritorno della Filodrammatica Nando Alciati al 'Marenco' – commenta Luca Prato, assessore alle manifestazioni – con la 'Veja Pastiserja Borgna”. Giungiamo poi all'attesissimo appuntamento con la tradizione, rappresentato dall’Antica Fiera di Santa Lucia, in programma mercoledì 10 dicembre: un evento che celebra la zootecnia locale, uno dei fiori all'occhiello del territorio”.

La Fiera vedrà allestito il tradizionale gran mercato dalle 8 alle 19, nel centro storico cebano, in piazza della Libertà, piazza Vittorio Veneto e corso Garibaldi. Sempre in piazza Libertà a cura della Società AMA Brenta, verrà servito il tradizionale minestrone di trippa, con carni nate, allevate e macellate nel Cebano. In piazza Vittorio Veneto, mercato del bestiame e mostra a premi di bovini di razza piemontese, con la premiazione e l’assegnazione delle ambitissime gualdrappe a partire dalle 11.30.

Evento significativo ed importante in programma per sabato 13 dicembre: alle 16, va in scena l'attesissimo 'Christmas Trucks & Tractors': “Un evento – prosegue Prato - che realizziamo in collaborazione con il Comune di Perlo, e che vede coinvolte anche le Pro loco dei due paesi, ed è giunto alla sua seconda edizione. Le macchine agricole, tradizionalmente collegate al concetto di lavoro e impegno, per un pomeriggio si vestiranno a festa e, in un gioco di luci rigorosamente a tema natalizio faranno rimanere a bocca aperta non solo i più piccoli, ma anche gli adulti”.

L’iniziativa coinvolgerà per la prima volta anche i camion, e prevede anche un coloratissimo corteo per le vie di Ceva (ore 18.30), preludio al trionfo del gusto con “Granbollito” (ore 20), una cena programmata presso i locali dell’ex-ILSA, aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0174 721623 oppure 0174 74150.

“Il Dicembre cebano è un contenitore in cui uniamo le forze che abitualmente si danno da fare per la nostra città – evidenziano il sindaco, Fabio Mottinelli e l'assessore Prato -. Coinvolgendo le varie realtà che operano sul territorio, dall’As.Com. alle Botteghe Cebane, dai commercianti alle Associazioni, abbiamo cercato di creare un vero e proprio 'cartellone' che possa accontentare i gusti di un pubblico il più ampio possibile. Attraverso la comune avventura con l'Amministrazione comunale di Perlo, che ringraziamo, estendiamo la collaborazione al territorio circostante, andando ad organizzare insieme un evento di sicuro impatto. Ringraziamo inoltre chi si è messo in gioco e ha collaborato nell’allestimento del programma, i commercianti, gli sponsor privati che ci sostengono, e auguriamo a tutti, cebani e non, di vivere al meglio le prossime festività natalizie”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL DICEMBRE CEBANO

Sabato 6 dicembre

Teatro Marenco, ore 21

Domenica 7 dicembre

Teatro Marenco, ore 16

La Filodrammatica Nando Alciati presenta “Veja Pastiserja Borgna”

Mercoledì 10 dicembre

Centro storico, ore 8-19

Antica Fiera di Santa Lucia

Sabato 13 dicembre

Via Marenco, ore 14

“Giocando con la Croce Bianca”, attività per i più piccoli

Piazza Vittorio Veneto, ore 16.30

Christmas Truck & Tractors – II edizione

Teatro Marenco, ore 21

“L’importanza di chiamarsi Ernesto”, con Lucia Poli e Giorgio Lupano

Domenica 14 dicembre

Centro, ore 13

Corri con Babbo Natale: corsa/passeggiata in costume natalizio

Teatro Marenco, ore 18

Saggio Fuego Latino

Martedì 16 dicembre

Teatro Marenco, ore 21

Concerto “Da Zero a Cento” offerto dal Banco di Credito Azzoaglio

Venerdì 19 dicembre

Teatro Marenco, ore 21

“Diverso a chi?”, realizzato nell’ambito del progetto “In buona compagnia: tra disabilità e illusione teatrale“ a cura del Centro Diurno IDEA 2, In Quinta, Doppie Punte, Discesa Liberi

Sabato 20 dicembre

Teatro Marenco, ore 21

Concerto di Natale con la Banda Musicale Adriano Bersone Masenti

Campanone di Ceva, ore 14

Natale Pirata al Campanone a cura del CAI giovanile

Domenica 21 dicembre

Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 14

Castagnata a cura della Sezione Alpini di Ceva

Martedì 23 dicembre

Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 15 alle 19

Trenino Natalizio per le vie di Ceva con distribuzione di caldarroste; evento offerto dal Banco di Credito Azzoaglio

Teatro Marenco, ore 21

Christmas Jazz

Mercoledì 24 dicembre

Sala Borsi, ore 21

Tradizionale Spettacolo di Natale

Lunedì 5 gennaio

Sala Borsi, ore 21

Gran Tombolata dell’Epifania