Esce il libro “Il tour della Paura nei castelli del Piemonte”

È uscito in libreria e sulle piattaforme online il libro "Tour della paura in Piemonte" del giornalista torinese Piero Abrate.

I contenuti del ibro, edito da Yume, sono ben sintetizzati dal sottotitolo: “Castelli e altre dimore tra leggende, esoterismo e magia”. Sono 90 per la precisione i siti, sparsi in un po’ tutta la regione, che l’autore porta alla ribalta.

Alcuni di questi sono già ben noti tra gli appassionati esoterismo, come il Castello della Rotta di Moncalieri, considerato uno dei più infestati d’Italia, il Castello Malgrà di Rivarolo, Villa Capriglio, sulla strada che collega il capoluogo con Pino Torinese. E, ancora, nelle altre aree piemontesi: il Castello dei Roero a Cortanze e il Castello di Belveglio nell’Astigiano; i manieri di Camino e Giarole nell’Alessandrino; quelli di Carrù e Manta nel Cuneese.

Non mancano storie misteriose, come quella legata al Teatro dei Nobili di Vercelli, diventato un luogo maledetto, o quella di Federico Rosazza e del borgo omonimo ricostruito in provincia di Biella. A Novara per anni in tanti hanno avvistato il fantasma di Celestina, mentre sulle acque del Lago Maggiore c’è chi giura d’aver visto veleggiare una nave fantasma durante le giornate di nebbia.

«Il Piemonte - spiega l’autore - non ha nulla da invidiare ai manieri d'Oltremanica. Sospese tra l’astratto e il concreto, le leggende legate alle antiche dimore subalpine affondano le loro radici in macabre storie di suicidi, delitti, impiccagioni, prigionie, sanguinose guerre e tanto altro. Sagome scure e nebbiose, ombre, rumori e grida improvvise, fantasmi: che ci crediate o meno, il Piemonte è un libro aperto di storie paranormali, in puro stile british.

Ovviamente, il mio lavoro non si ferma soltanto alle presenze misteriose, ma vuole essere anche una piccola guida sulla storia e i tesori che ogni magione custodisce. Secoli e secoli di vicende, tra guerre e riappacificazioni, ristrutturazioni e rifacimenti. Ci troverete anche aneddoti legati a personaggi illustri, come Leonardo Da Vinci, Camillo Benso Conte di Cavour e l’ultimo re di Casa Savoia, Umberto II, avvistato in più occasioni negli ultimi decenni ad Asti. Tanto per citarne alcuni…».

Piero Abrate è nato nel 1955 e vive a Torino. Laureato in Scienze Politiche, è giornalista professionista. Dopo aver lavorato per una ventina d’anni come redattore a Stampa Sera e La Stampa ha diretto un mensile a diffusione nazionale dedicato alle auto, il quotidiano Torino Sera e il settimanale locale La Nuova. Docente di giornalismo, prima alla scuola Carlo Chiavazza, poi all’Università Popolare di Torino, ha all’attivo diversi volumi legati al territorio. Attualmente dirige il portale online Storie Piemontesi.