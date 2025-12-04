Tra AFP Verzuolo e Toyota un accordo innovativo per il futuro [FOTO e VIDEO]

Presentato ieri, mercoledì 3 dicembre, nella sede dell’AFP Verzuolo l’accordo 'Toyota Tech School', grazie al quale il centro di formazione professionale intensifica la collaborazione con la casa automobilistica Toyota e la concessionaria Fuji Auto di Cuneo.

Gli allievi del corso di Operatore Meccanico ed Elettronico dell’Autoveicolo avranno a disposizione in laboratorio una Toyota Auris ibrida con la quale sperimentare, sviluppare competenze e addentrarsi nella tecnologia delle autovetture moderne, guidati da docenti che hanno seguito i corsi di istruzione Toyota e che proseguiranno nella formazione a stretto contatto con la casa automobilistica giapponese.

Le dichiarazioni a margine dell'evento (GUARDA IL VIDEO)

L’evento è stato introdotto dalla direttrice di AFP Verzuolo Antonella Bernardi, visibilmente soddisfatta: “Per noi oggi è una giornata importante: non capita tutti i giorni di siglare un accordo che promuove innovazione e tecnologia. Il programma con Toyota integra la preparazione dei nostri giovani, che possono così colmare il gap fra scuola e mondo del lavoro, acquisendo competenze spendibili fin da subito. Crediamo molto nelle potenzialità dei nostri allievi/e, che con questa collaborazione ravvicinata con Toyota potranno stare al passo con le rapide evoluzioni del settore auto”.

(Antonella Bernardi)



A illustrare 'Toyota Tech School' è stato il referente Toyota Italia Manuele Prestanicola: “Siamo orgogliosi di aver associato AFP di Verzuolo con la nostra concessionaria Fuji Auto come quarantunesimo istituto entrato a far parte del progetto 'Toyota Tech School'. Crediamo moltissimo nella formazione dei ragazzi e cerchiamo di creare dei profili già idonei a lavorare nelle nostre concessionarie. Per questo motivo rendiamo fruibili dei percorsi formativi adatti e incentrati sul mondo Toyota”.

(Manuele Prestinicola)

Presente nell’occasione anche il direttore generale di AFP Dronero Ingrid Brizio: “Gli accordi fra aziende e territorio sono fondamentali. Oggi per noi è un giorno di festa. Collaborare con Toyota significa fare innovazione, ridurre la distanza fra conoscenze teoriche e lavoro. I nostri ragazzi potranno essere inseriti nelle attività lavorative davvero preparati sul segmento della tecnologia elettrica, sempre in rapida evoluzione”.

(Ingrid Brizio)

Anche Enzo Mattiauda, titolare della Fuji Auto Cuneo, ha confermato l’utilità di questa iniziativa: “Ringrazio Toyota che ci dà l’opportunità di portare avanti questo progetto e l’AFP di Verzuolo, che ci ha dato la possibilità di fare questo accordo. Già da qualche anno collaboriamo con questa realtà formativa, molto importante sul territorio cuneese, con la quale cerchiamo di colmare la carenza di personale preparato a lavorare nelle nostre officine. Con questo progetto supportato da Toyota Italia anche AFP di Verzuolo entra in una rete di programmi seguiti dalla casa madre e quindi di rilevanza tecnica notevole e incentrata sulle nuove tecnologie”.

(Enzo Mattiauda)

All’evento erano presenti il vicesindaco di Verzuolo Mattia Quaglia, il sindaco di Saluzzo Franco Demaria e per Fuji Auto Paolo Mattiauda responsabile del Service e Alex Tosello capo officina.

Il legame con Fuji Auto - Toyota Italia è un nuovo tassello che AFP Verzuolo aggiunge alle attività del laboratorio meccanico coordinato dal professor Giorgio Raffaele e che prevede un triennio di formazione in modalità duale, con quarto anno di corso abilitante da 'Tecnico riparatore di veicoli a motore'.

Per ulteriori info: 0175/86471 www.afpdronero.it