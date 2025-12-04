Airmony sugli scudi alla Pole & Aerial World Cup by U.N.A: Mia Piasentin e Irene Bracco portano a casa un oro e un bronzo

La scorsa domenica, al PalaDozza di Bologna, si è conclusa la Pole & Aerial World Cup by U.N.A.

Le atlete della Airmony ASD di Garessio si sono distinte ancora una volta portando a casa ottimi risultati.

Mia Piasentin ha brillato ottenendo un meritatissimo oro nella categoria mixed aerial arts U14 rookies, seguita dalla compaesana e compagna di allenamenti Irene Bracco che è riuscita a strappare un bronzo nonostante qualche incertezza nella performance.

Hanno partecipato all’evento e si sono guadagnate un posto nella top 10 mondiale Vittoria Berutti, Darlene Durigon, Lucrezia Berrone, Ilaria Cancedda, Noemi Cedossi, Emma Sofia Bonetti, seguite dalle compagne Laura Helena Farray Miranda, Sofia Cancedda, Anna Sclavo, Marilena Garassino, Matilda Briozzo, Mia Matterazzo.

La prossima tappa per le atlete della Airmony sono le qualifiche per il campionato nazionale Art e Technique che si terranno rispettivamente a Clusone e Torino.