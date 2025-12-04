NUOTO / "E' stata una figata": l'Italia di Sara Curtis sul tetto d' Europa nella 4x50 sl mix, oro e record del mondo

La 4x50 stile libero mixed è campione d'Europa con un pazzesco record del mondo che cancella per sette centesimi l'1'27"33 siglato dalla Francia ai campionati mondiali di Melbourne.

Un assolo fantastico fin dal primo metro con il lancio di Leonardo Deplano in 20"97 come sempre solido e terzo al cambio in scia a Croazia (-27/100) ed Ungheria (-4/100); la remuntada è dei due capitani diversamente giovani Lorenzo Zazzeri (20"51) e Silvia Di Pietro (23"07) che mette al collo la trentacinquesima medaglia tra mondiali ed europei; chiusura affidata alla libellula Sara Curtis (22"71) che con eleganza ed esplosività lascia alle spalle la concorrenza.

Una staffetta d'oro che nuota veloce come mai nessuno nella storia e cancella il primato italiano di 1'28"28 nuotato da Alessandro Miressi, Jasmine Nocentini e dagli stessi Zazzeri e Di Pietro per l'argento agli Europei di Otopeni 2023.

Per l'Italnuoto è il ventisettesimo record del mondo, quattordicesimo in vasca corta: una storia che si aggiorna sempre nel segno delle vittorie.

Sul podio salgono l'Ungheria in 1'28"04 e l'Olanda, trascinata in ultima frazione dal 23"14 di Valerie Van De Roon, in 1'28"42.

Commossa ma sempre sorridente Curtis (Esercito/CS Roero): "E' stata una figata. Io ci ho creduto fino alla fine, malgrado una virata imperfetta ma va benissimo così. Siamo stati eccezionali".