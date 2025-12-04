SCI / Melissa Astegiano, talento limonese in crescita: terzo posto nel Gigante FIS di Solda

La terza giornata di gare FIS a Solda all’Ortles, valida per il Trofeo Livata, regala alla provincia di Cuneo un’altra protagonista di livello: la limonese Melissa Astegiano, carabiniera in forza ai gruppi sportivi dell’Arma, ha conquistato un eccellente terzo posto nel Gigante femminile che ha aperto la stagione del Gran Prix Italia Dicoflor per Juniores e Aspiranti. Un risultato che conferma la solidità della giovane atleta cuneese già nelle prime uscite dell’inverno.

Sulla pista Kanzel, resa insidiosa dalle condizioni tipiche di inizio dicembre, la vittoria è andata alla veronese Francesca Semprebon (Falconeri Ski Team), che ha chiuso in 1’49”79. Alle sue spalle la bresciana Giulia Romele (Val Palot Ski) a 48 centesimi, mentre Melissa Astegiano ha completato il podio con un distacco di appena 50 centesimi, mostrando un’elevata regolarità nelle due manche e una sciata precisa fin dalle prime porte.

Il movimento cuneese ha brillato anche nello Slalom FIS di Adelboden, dove Leone Barbè e Simone Guidetti hanno ottenuto il quindicesimo e sedicesimo posto, con Guidetti terzo tra gli Aspiranti.

Per Melissa Astegiano si tratta di un avvio incoraggiante: regolarità, maturità tecnica e capacità di gestire una gara di livello internazionale sono segnali importanti per una stagione che può portarla a crescere ancora.