Mondovì, al “Giolitti Bellisario” consegnate le borse di studio “Prof. Marco Pecchenino” e “Amici di Gigi Baracco”

Merito, commozione, riconoscenza e stima. Questi i valori e i sentimenti che, giovedì mattina 27 novembre, hanno pervaso l’aula Magna dell’IIS “Giolitti Bellisario” di Mondovì, sede della consegna delle borse di studio “Prof. Marco Pecchenino” e “Amici di Gigi Baracco”.

"La borsa di studio intitolata al prof. Pecchenino – spiega la dirigente Donatella Garello –, è la prima iniziativa dedicata alla memoria del compianto professore, stimato docente e figura centrale dell’Istituto Tecnico Agrario di Mondovì, recentemente scomparso. Un premio fortemente voluto per onorare l’eredità educativa lasciata dal docente, vera e propria "colonna portante" dell’Istituto per decenni, destinato a supportare gli studenti che si distinguono per eccellenza nello studio, serietà e profonda motivazione nell’ambito delle discipline agrarie». Il riconoscimento, istituito e finanziato grazie alla generosità di un folto gruppo di ex alunni, amici, colleghi e familiari, è stato assegnato al meritevole studente Gabriele Bestiale, ex alunno della quinta A ITA, diplomato lo scorso anno. Nel corso della cerimonia sono state inoltre assegnate, per il dodicesimo anno consecutivo, le borse di studio “Amici di Gigi Baracco”. A riceverle: la studentessa Amina Lahniche che frequenta la classe quarta A dell’Istituto professionale per il Commercio Bellisario e le sorelle Chiara e Lucia Terreno, rispettivamente della classe seconda C dell’Alberghiero Giolitti e della classe seconda A dell’Istituto Agrario. «Un riconoscimento meritato per aver sempre dimostrato un elevato senso di responsabilità, rispetto e maturità nel percorso scolastico e nella vita sociale".