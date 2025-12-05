Tornano le mongolfiere: un cielo pieno di meraviglie a Mondovì

Un cielo pieno di colori, un cielo pieno di mongolfiere: un cielo pieno di meraviglie. Dal 3 al 6 gennaio 2026 la Città di Mondovì , Capitale italiana del volo aerostatico, accoglie nuovamente il suo evento più unico: il Raduno di Mongolfiere. Con tre giorni di spettacolo nei cieli e uno show luminoso “a terra” che, per la prima volta, aprirà la manifestazione anticipando i voli.

Questo è il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. Questo è RAIE26.

Se nel 2025 l’evento aveva saputo lanciare una serie di grandi novità, nel 2026 il Raduno alza ancora l’asticella e punta a meravigliare tutti. Il Raduno di mongolfiere è un evento “magico” per Mondovì e per tutto il Piemonte: ogni anno richiama migliaia e migliaia di persone, da ogni parte di Italia, rapite dall’incanto di quelle “bolle colorate” che, grazie all’aria calda e alla maestria dei piloti, si alzano in volo spostandosi nella direzione del vento. Il 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania è organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, in sinergia col Comune di Mondovì che promuove e sostiene la manifestazione, grazie al contributo di Fondazione “Cassa di Risparmio di Cuneo” e grazie a Intesa Sanpaolo, partner della manifestazione.

TRE GIORNI DI VOLI… MA LA MERAVIGLIA COMINCIA DI NOTTE!

Sono attese a Mondovì una trentina di mongolfiere, con equipaggi provenienti da tutta Italia e da tanti Paesi europei. Il programma prevede tre giorni di voli, da domenica 4 gennaio a martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Ai voli saranno abbinate una serie di gare, competizioni aerostatiche, sotto la direzione di Donatella Ricci, direttore della manifestazione, astrofisica, pilota di mongolfiera, pilota ed istruttrice di aeroplano ultraleggero, elicottero e autogiro. Le mongolfiere decolleranno dall’area di Corso Inghilterra, location situata alle porte della città e facilmente raggiungibile dal pubblico da ogni direzione. Per due volte al giorno, le mongolfiere si alzeranno in volo colorando il cielo attorno alla città di Mondovì.

Ma la vera novità quest’anno arriva la sera del 3 gennaio: quando, per la prima volta, lo spettacolare Nightglow - il gonfiaggio notturno delle mongolfiere a tempo di musica - farà da evento apripista per il Raduno Aerostatico! Una vera e propria inaugurazione, con la presentazione dell’evento, il saluto dell’Aeroclub, delle autorità e dei partner e, a seguire, la festa di luci e musica, con le mongolfiere che daranno il via a una coreografia spettacolare con le fiamme dei loro bruciatori (come sempre, va ricordato che decolli e voli si terranno solamente se le condizioni meteo lo consentiranno). Si ricorda che durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico e che l'accesso al campo di decollo è consentito ESCLUSIVAMENTE agli equipaggi e a fotografi, giornalisti od operatori autorizzati.

FORME SPECIALI, VOLI PER BAMBINI E TANTO ALTRO

Al 36° Raduno dell’Epifania si vedranno… meraviglie di ogni tipo! Saranno presenti mongolfiere dalle “forme speciali”: simpatici animali o buffi personaggi, con alcuni graditi ritorni e altri palloni strabilianti mai visti prima. Immancabili i voli dedicati ai bambini su mongolfiera vincolata, con una grande novità: quest’anno si svolgeranno tutti i giorni! (orari e modalità di accesso saranno comunicati successivamente)

L’area di decollo sarà collegata col centro città dalle navette gratuite messe a disposizione dal Comune di Mondovì. La zona della manifestazione sarà servita da un’area food & drink per il pubblico. La città di Mondovì accoglierà il Raduno con diverse proposte collaterali (che verranno tutti annunciati nelle prossime settimane), che si aggiungeranno alla ricca offerta culturale già presente e agli eventi allestiti per le festività natalizie.

Il Raduno Aerostatico dell’Epifania è un evento ad accesso gratuito per il pubblico. Prevista area riservata per persone con disabilità accompagnate.

LA COLLABORAZIONE ARTISTICA

Le Meraviglie - l’illustrazione 2026. Date uno sguardo alla favolosa illustrazione che accompagna RAIE26 e… perdetevi nelle sue meraviglie! Buffi animaletti e strane teiere (con a bordo personaggi… non casuali!) che sorvolano la Torre medievale di Mondovì: le forme e i colori sono opera dell’illustratrice Alice Marinelli. Alice Marinelli nasce ad Ancona il 24 settembre 1990 e comincia gli studi presso l'Istituto d’Arte Edgardo Mannucci di Ancona dove si diploma nel 2009. Nel 2012 vince una borsa di studio Erasmus presso L'Université Vincennes Saint-Denis di Paris VIII con indirizzo Cinema. Si laurea nel 2013 presso il Dams, frequenta il corso Entry – Level e Advanced - Level presso l'Ars in Fabula di Macerata e nel 2023 consegue il Master di 1° livello in Illustrazione Editoriale presso la stessa. Nel 2024 pubblica la sua tesi di master "L'Ennesimo Cappuccetto Rosso" con la casa editrice Ideestortepaper. Continua la sua formazione attraverso numerosi corsi riguardanti gli albi illustrati e il loro utilizzo presso le scuole. Disegna da quando è in grado di tenere una matita e il suo più grande amore sono e saranno sempre i libri.

L’edizione 2026 del Raduno di mongolfiere rinnova la collaborazione iniziata lo scorso anno con il Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, con "Museo della Ceramica di Mondovì" e con l’Associazione “Ceramica Vecchia” di Mondovì. Saranno le studentesse e gli studenti dell'indirizzo Artistico Multimediale a realizzare alcuni dei trofei in ceramica in palio per le gare del Raduno.

Giorgio Bogliaccino, pilota e presidente di Aeroclub Mongolfiere di Mondovì: "Il Raduno Aerostatico dell’Epifania è un momento speciale: per l’Aeroclub, per la città di Mondovì e per le mongolfiere. Non vediamo l’ora di tornare a riempire i cieli coi nostri palloni. Ma è anche un evento che richiede un enorme sforzo organizzativo: grazie a chi è al nostro fianco e lavora a questo meraviglioso appuntamento".

Luca Robaldo e Alessandro Terreno, sindaco e assessore alle Manifestazioni del Comune di Mondovì: "La nostra città è pronta ad accogliere la trentaseiesima edizione di un evento capace di catturare gli sguardi di grandi e piccoli e di proiettare Mondovì e l’intero territorio sul palcoscenico aerostatico internazionale. Quest’anno ci aspettano quattro giorni di magia e divertimento, arricchiti da una ricca offerta collaterale di tipo culturale e commerciale. Grazie, dunque, all’Aeroclub e a tutti coloro che, insieme a noi, contribuiscono a rendere possibile una manifestazione unica nel suo genere a livello nazionale e non solo".