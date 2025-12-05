CALCIO FEMMINILE / La Freedom FC Women ospita il San Marino nell'anticipo

Recuperate le energie ed oliati ancora i meccanismi nel corso della pausa dedicata alle Nazionali, si riparte: la Freedom FC Women torna in campo per ospitare il San Marino Academy nell'anticipo del sabato dell'undicesima giornata di Serie B. Partita senza dubbio importante per le biancoblu, settime in classifica ed a caccia di una vittoria casalinga che manca dallo scorso 5 ottobre (2-0 all'Arezzo) e che, soprattutto, permetterebbe di affacciarsi nelle zone medio-alte e, praticamente, non dover temere di guardarsi indietro (al momento la zona retrocessione è distante ben 10 lunghezze).

Sempre senza Massa Boa e Fernandez, ma con il pieno recupero di Scherlizin, la compagine di mister De Martino punterà come sempre sul gruppo e sul gioco di squadra per proseguire un percorso finora positivo, durante il quale le cuneesi sono sempre riuscite a giocarsela con convinzione, un po' contro tutte le avversarie: “Il San Marino è un'avversaria ostica, la cui classifica non è veritiera – ha commentato la laterale Angela Mele - : sicuramente verrà a Cuneo con fame e cattiverie, noi dovremo utilizzare tutte le nostre forze ed essere unite. Ci siamo allenate molto forte e con grandissima intensità: siamo serene e molto positive in vista della gara”.

L'AVVERSARIA – Il San Marino Academy, guidato da mister Giacomo Piva, è attualmente dodicesimo in classifica: le Titane hanno totalizzato 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Dopo aver centrato la salvezza all'ultima giornata nel 2024-25, il club è ripartito da un nuovo allenatore e da non poche novità in rosa: spiccano proprio tre ex Freedom (il difensore Paola Cuciniello, la centrocampista Giorgia Tudisco e la fantasista Sara Tamborini), ma anche giocatrici di spessore per la categoria come il difensore Elena Casadei (ex capitano del Cesena), la centrocampista Claudia Mauri, l'esperta centravanti Teresa Fracas, l'attaccante Martina Sechi (in prestito dalla Fiorentina). Nell'ultimo turno, il San Marino Academy ha centrato un prezioso pareggio in rimonta (2-2) con il Frosinone, firmato da Cuciniello e Sechi.

Precedenti in Serie B: 1 vittoria Freedom, 1 pareggio, 2 vittorie San Marino Academy.

Ex dell'incontro: Cuciniello, Tamborini, Tudisco (SMA); Berveglieri, Marenco (Freedom).

Freedom FC Women-San Marino Academy si giocherà sabato 6 dicembre (ore 14.30) allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo (apertura biglietteria alle 13.30). Dirigerà l'incontro il sig. Francesco Palmisano di Saronno, coadiuvato dagli assistenti Andrea Lattarulo di Treviglio e Matteo Domenico Varacalli di Locri.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELL'UNDICESIMA GIORNATA (Domenica 7 dicembre ore 14.30)

Arezzo-Como

Bologna-Hellas Verona

Freedom FC Women-San Marino Academy (6 dicembre ore 14.30)

Frosinone-Venezia

Lumezzane-Cesena (6 dicembre ore 12.30)

Trastevere-RES Donna Roma

Vicenza-Brescia

Classifica

Como 25, Cesena 21, Bologna 20, Lumezzane 20, Brescia 16, RES Donna Roma 5, Hellas Verona 14, Freedom FC Women 14, Frosinone 14, Arezzo 13, Vicenza 12, San Marino Academy 8, Venezia 4, Trastevere 3