CALCIO SERIE C / Ostacolo Campobasso sulla strada del Bra: i giallorossi vogliono allungare la striscia positiva

Si avvicina il giro di boa per l’AC Bra che, nel pomeriggio di sabato, ospiterà il Campobasso per la 17ª giornata del girone B di Serie C.

Fischio d’inizio alle 17:30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.

Il Bra arriva dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Forlì, pari molto importante anche perché maturato dopo la precoce espulsione di Lia (19’ del primo tempo). I ragazzi di mister Fabio Nisticò proveranno ad allungare la striscia positiva, iniziata due settimane fa con la vittoria ai danni del Pontedera (2-0 al “Giuseppe Sivori”), così da muovere una classifica attualmente negativa ma comunque molto corta.

I braidesi dovranno sfruttare al meglio il fattore campo e limitare il più possibile le problematiche difensive che ne hanno caratterizzato il girone d’andata (24 i gol subiti).

Il Campobasso arriva da quattro risultati utili consecutivi: domenica scorsa i rossoblu hanno pareggiato in casa con la Pianese (1-1 e gol di Bifulco al 98’), mentre sette giorni prima non erano andati oltre lo 0-0 sul campo del Guidonia Montecelio. I campobassani proveranno dunque a tornare alla vittoria che manca dal 14 novembre, quando vinsero in rimonta a Forlì con il risultato di 2-3 (dal 2-0).

L’allenatore Luciano Zauri potrà contare sulla rosa al completo per la trasferta a Sestri. I suoi dovranno sfruttare al meglio la fase offensiva (quarto miglior attacco del campionato), limitando le carenze difensive che si sono notate da inizio anno (ben 19 le reti subite finora).

La formazione molisana è inoltre fresca di penalizzazione: lo scorso 25 novembre il Tribunale Federale Nazionale l'ha sanzionata con due punti in meno in graduatoria per violazioni di natura amministrativa.

In classifica, stravolta dall’esclusione del Rimini, i braidesi sono al 18° e penultimo posto a quota 11, mentre i molisani occupano la decima posizione con 19 punti (senza la penalizzazione sarebbero settimi con 21 punti).

Nessun precedente tra le due formazioni. I bookmaker danno favorita la squadra ospite (2.15) con la vittoria dei padroni di casa che è a quota 3.10.

Diretta Tv su Sky Sport (canali 204 e 251 con telecronaca di Andrea Distaso) e su NOW.

La partita sarà diretta da Leonardo Mastrodomenico di Matera, coadiuvato dagli assistenti Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Roberto D’Ascanio di Roma 2, quarto ufficiale Francesco Aloise di Voghera e operatore FVS Giacomo Bianchi di Pistoia.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 14, quando i piemontesi faranno visita alla Ternana. Fischio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio “Libero Liberati” di Terni.