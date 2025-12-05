“La nostra storia, il nostro calcio… tra passato, presente e futuro”: al teatro "I Portici" l'evento organizzato da Balocco e Fossano [FOTO e VIDEO]

Una serata evento ieri al cinema teatro I Portici, organizzata da Balocco e il Fossano calcio, in collaborazione con Comune e Fondazione e Banca CRF, che ha messo in luce il calcio nostalgico che fu, ma anche l’attualità di questo sport e il futuro di uno dei più antichi e nobili movimenti legati al gioco del pallone.

Dai massimi livelli in Serie A con la Juventus FC, con la presenza del portiere Mattia Perin, prossimo a rientrare in vista della super sfida sul campo del Napoli allo stadio Maradona e delle giocatrici della squadra femminile Martina Rosucci e Lindsay Thomas, sino alle vecchie glorie e al presente del Fossano calcio, che milita quest’anno nel dilettantismo in Eccellenza.

A moderare l’evento il giornalista sportivo di Sky Paolo Aghemo.

L’appuntamento dal titolo “La nostra storia, il nostro calcio… tra passato, presente e futuro”, aperto dal presidente del Fossano Calcio Gianfranco Bessone e impreziosito dalla presenza del sindaco Dario Tallone - che ha ufficializzato l’impegno costante ogni anno di stanziare dei fondi per la società e che attualmente ha investito un importo di 1 milione e 200mila euro per i nuovi spogliatoi per lo stadio locale. Inoltre suo l’omaggio floreale alla compagna Graziella, in occasione del suo compleanno.

Tra gli ospiti d’eccezione, l’ex calciatore professionista di Fiorentina, Torino e Nazionale, il fossanese Sandro Cois che ha ricordato il suo talentuoso percorso partendo dalla squadra fossanese di allora, l’Acaja, poi militando anche nella Saviglianese, sino a passare al Torino, grazie al procuratore Sergio Vatta.

Presenti inoltre Claudio Sclosa, ex attaccante di Torino e Lazio, che lanciò Fausto Rossi alla Juventus (altro ospite, ora al Fossano calcio, ma per tanti anni in B e Lega Pro, passando per la Spagna col Valladolid segnando un gol memorabile contro il Barcellona di Leo Messi) e il centallese Ezio Panero, ex giocatore del Lecce ed attuale direttore tecnico del Fossano.

Poi ancora i giocatori del Fossano Calcio Alessandro Marchetti, ex Bra e tanta gavetta in C, ora muro difensivo nella squadra del patron Bessone e Giuseppe Giovinco, fratello della “Formica atomica” Sebastian, per molti anni alla Juve pluricampione d’Italia.

A chiudere con i saluti e gli auguri natalizi Marco Costamagna Head of Financial Strategy.Balocco e Diletta Balocco, amministratrice delegata.

Le dichiarazioni dei protagonisti dell'evento (GUARDA IL VIDEO)