Nuoto / Stratosferica Sara Curtis che agli Europei centra la finale dei 100 stile con il record italiano, ultimo atto anche per Anita Gastaldi nei 200 misti

Anche in una giornata in cui non c’erano medaglie in palio, le “nostre” cuneesi continuano a stupire agli Europei in vasca corta di Lublino (Polonia).

Grande soddisfazione per la saviglianese Sara Curtis che ha centrato la finale dei 100 stile libero, in programma questa sera, con il nuovo record italiano. Non sono però finite qui le gioie della “Granda”, infatti la braidese Anita Gastaldi (nella foto sotto) ha meritatamente centrato l’ultimo atto nei 200 misti, sempre in serata a partire dalle ore 19:00.

Sara Curtis aveva iniziato con un convincente 52”29 in batteria che le era valso il terzo tempo e un agevole passaggio in semifinale. Per la cronaca la sua giornata sarebbe già stata incredibile così perché il 52”29 nuotato nel primo turno era il suo nuovo personale, ma lo è stato solo per poche ore. Infatti la 19enne di Savigliano ha deciso di sorprendere tutti in serata, concludendo le semifinali al primo posto con un sensazionale 51”29, abbassando così di un secondo netto il record della mattinata e facendo segnare il nuovo primato italiano (battuto il precedente RI di una certa Federica Pellegrini in 52”10).

Entrando nel dettaglio, la neo-studentessa dell’Università di Virginia è passata ai primi cinquanta in 24”50, per poi chiudere l’ultimo venticinque in 13”30. La più vicina a lei, la britannica Eva Okaro, si è fermata a 19 centesimi. Queste le parole della giovane classe 2006: “Sapevo di avere questo tempo nelle gambe e volevo scendere sotto ai 52" a tutti i costi. Domani partirò dalla corsia quattro, sapendo che saranno decisivi gli ultimi venticinque metri. Sono felice perché sta andando tutto bene in questo Europeo”. (fonte federnuoto.it)

Comprensibile la soddisfazione di Sara che in questa rassegna continentale ha già collezionato due ori (staffette 4x50 stile mista e 4x50 mista mixed), un argento (4x50 stile donne) e manciate di record; bottino che potrebbe ancora essere ritoccato nel corso di queste ultime due giornate di gare.

Momentaneamente chiuso un glorioso capitolo se ne apre un altro: Anita Gastaldi ha centrato la finale dei 200 misti grazie a un’ottima progressione nel corso della giornata di ieri, venerdì 5 dicembre. La braidese aveva superato le batterie con il decimo tempo in 2’09”81. Poi in semifinale la 22enne si è superata, chiudendo al settimo posto con un 2’07”72 che sa di nuovo record personale (netto miglioramento rispetto al 2’08”34 di un mese fa).

Enorme la soddisfazione per Anita che si era vista sfumare più volte la finale in questa rassegna iridata, basti pensare che giovedì non si è qualificata all’ultimo atto dei 100 farfalla per soli due centesimi. Queste le parole della piemontese classe 2003: “Non mi aspettavo neanche di essere qui a Lublino e per me è tutto magnifico. Sono felice per questa finale. Me la godrò come tutto ciò che sta avvenendo in questa settimana”. (fonte federnuoto.it)

IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi, sabato 6 dicembre, scenderanno nuovamente in vasca le due cuneesi con un programma che, a meno di possibili rinunce, si preannuncia fittissimo. In mattinata Sara Curtis sarà impegnata nelle batterie dei 50 dorso (probabile forfait) e dei 50 stile, mentre Anita Gastaldi affronterà il primo turno dei 200 farfalla. In serata spazio alle eventuali semifinali di queste tre gare a cui si aggiungono le attesissime finali dei 200 misti (Gastaldi) e soprattutto dei 100 stile libero (Curtis).