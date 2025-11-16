AFP di Dronero: benessere e competenze concrete per il futuro

Ci sono immagini di Don Michele Rossa, fondatore a Dronero della scuola di Formazione Professionale, che colpiscono l’immaginario con la potenza di uno spot di Jannik Sinner.

In una vecchia fotografia, molto popolare, lo si vede alla guida di una Lambretta: riporta la memoria all’Italia degli anni ’60, in pieno boom economico.

Un’altra foto, meno conosciuta, si trova nei corridoi della sede di via Meucci 2, proprio davanti al laboratorio di meccatronica/robotica.

Don Rossa sta scalando una parete di roccia. Non guarda l’obiettivo, lo sguardo è determinato e punta verso l’alto. Soprattutto, particolare che stupisce, sta salendo quella montagna indossando la talare nera, che arriva fino agli scarponcini.

IL POSTO GIUSTO PER ME

Per un giovane che sta intraprendendo una strada di cui non conosce esattamente la meta, quell’immagine è rassicurante. Il messaggio è: 'guarda tranquillo il futuro, rimani te stesso, sei nel posto giusto'.

Il “posto giusto” per chi vuole costruirsi una professionalità tecnica è proprio l'AFP, Azienda di Formazione Professionale, dove si uniscono la pedagogia di Don Bosco e di Don Rossa, (centralità dei giovani, accompagnandoli a dare il meglio di sé, rendendoli protagonisti attivi della loro crescita), con la formazione di alta qualità.

IL PERCORSO

I percorsi di qualifica professionale proposti da AFP, si distinguono proprio per l'attenzione strategica che riservano allo sviluppo delle soft skills, o competenze trasversali cioè l'insieme di abilità personali, sociali e metodologiche che determinano il modo in cui si interagisce con gli altri, si affrontano le sfide e si gestisce il lavoro.

“In AFP le affianchiamo saldamente alla formazione tecnica specifica di ogni qualifica” racconta la direttrice Laura Demaria.

“Mentre le hard skills rappresentano il 'saper fare' tecnico” prosegue “le soft skills, come la comunicazione efficace, il problem-solving, il lavoro di squadra e la gestione del tempo, definiscono il 'saper essere' professionale. Le aziende, oggi, ricercano un equilibrio tra queste due tipologie di competenze”.

TECNICI CON COMPETENZE TRASVERSALI

I corsi di 'Operatore Elettrico' e di 'Operatore meccanico' attraverso simulazioni pratiche, alternanza scuola lavoro, periodi di stage, offrono un ambiente ideale per allenare e consolidare proprio queste abilità.

“Le qualifiche e il diploma professionale di AFP non formano solo tecnici competenti, ma professionisti completi, dotati sia delle hard skills necessarie per eseguire il mestiere, sia delle soft skills indispensabili per prosperare, crescere e fare la differenza in qualsiasi contesto lavorativo. Investire nello sviluppo di queste competenze trasversali significa garantire un futuro di maggiore occupabilità e successo professionale per gli studenti”.

Inoltre per i ragazzi orientati inizialmente su altri percorsi, che si sono accorti di non essere nelle scuole adatte alle proprie aspirazioni, l’accoglienza e la capacità di stimolare nuovamente l’interesse allo studio, permettono una revisione delle proprie intenzioni e sono una delle prerogative dell’AFP, in una continuità di visione e priorità per i giovani tramandate da Don Bosco e dalle successive esperienze salesiane.

SCUOLA BELLA E ACCOGLIENTE

Chi entra nella sede storica di via Meucci e nei vicini laboratori se ne accorge immediatamente: l’ambiente è bello, curato, moderno, accogliente, anche nei dettagli.

La direttrice Laura Demaria ne è consapevole e orgogliosa:

“Abbiamo negli anni apportato tante migliorie. L'ambiente in cui si studia e si cresce è fondamentale. Avere spazi curati, luminosi e moderni non è solo un dettaglio estetico, ma un vero e proprio investimento nel benessere e nell'apprendimento dei ragazzi. L'AFP di Dronero ha sposato in pieno questa filosofia, convinta che un contesto sereno e stimolante influenzi positivamente la motivazione, la concentrazione e la creatività”.

Le aule e i laboratori offrono agli allievi, non solo attrezzature all'avanguardia per la loro formazione professionale, ma anche un luogo in cui sentirsi veramente a casa. Questo impegno nel creare un ambiente didattico di alta qualità sottolinea l'attenzione dell'AFP per una formazione che va oltre il sapere tecnico, puntando all'educazione integrale della persona. È importante 'vivere in spazi belli', che vengono anche rispettati di più, specialmente per i giovani che qui costruiscono il loro futuro.

IMPORTANZA DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

“Nei nostri percorsi di qualifica e diploma professionale” sottolinea la direttrice Demaria “l’alternanza scuola lavoro è un elemento strutturale e fondamentale. Si può definire un'immersione diretta, con un elevato numero di ore (300 ore in ogni anno formativo) nelle aziende di settore, essenziale per applicare le conoscenze tecniche acquisite nei laboratori. Le aziende sono partner attive nel processo educativo. Forniscono non solo spazi, ma soprattutto know-how aggiornato, macchinari moderni e standard operativi reali”.

Si è constatato come il modello duale sia un successo. Produce un alto tasso di occupazione post-qualifica/diploma.

Conferma la direttrice Demaria che le strade, per ogni studente o studentessa, possono essere diverse:

“L’alta percentuale di allievi che, terminato il quarto anno 'Tecnico per l’automazione industriale' prosegue gli studi e si iscrive al quinto anno per conseguire il diploma di maturità è una percentuale rilevante. Un’altra ottima opportunità è la possibilità di proseguire al temine del diploma di maturità nel nostro corso di specializzazione 'Tecnico meccatronico dei processi produttivi', della durata di 800 ore di cui 320 di stage, che è decisamente interessante. Offre elevate competenze tecniche che possono aprire le porte a numerose opportunità professionali. Il corso si rivolge a diplomati/qualificati in ambito tecnico industriale e viene progettato e realizzato in collaborazione con le aziende del territorio che non solo si rendono disponibili ad accogliere i ragazzi in stage, ma anche a fare interventi tecnici nel laboratorio di automazione. Un corso che fornisce davvero ottime prospettive occupazionali. Ad ogni buon conto, anche gli allievi che non proseguono gli studi trovano immediatamente lavoro sempre in stretta connessione con le esigenze produttive”.

I CONCORSI PER METTERSI ALLA PROVA

Un capitolo a parte, ma non secondario, sono i concorsi riservati alle scuole, nei quali vengono coinvolti allievi e docenti, e spesso creano sinergie inaspettate e favorevoli al lavoro di team.

“Parteciperemo alla Gara di Mobilità Sostenibile – Fiera Key Di Rimini, dal 4 al 6 marzo 2026” informa Laura Demaria “competizione che coinvolge studenti di scuole superiori, ITS Academy e centri di formazione professionale di tutta Italia, nota anche come "Sustainable Electric Cars Race for Students (SEL3C4RS). L'obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile attraverso sfide pratiche di progettazione e costruzione di veicoli elettrici radiocomandati in scala 1:8. L'edizione 2026 si terrà a Rimini, all'interno della fiera KEY 2025. Noi partecipiamo con i ragazzi del IV anno – Tecnico per l’automazione industriale e il progetto è coordinato dal prof. Sergio Gianti che è il nostro referente dell’area elettrica, automazione e robotica”.

NON SOLO TECNICA…

Gli altri concorsi in cui AFP coinvolge i propri allievi spaziano in diverse discipline.

“Nei prossimi mesi è prevista la partecipazione al concorso di Storia Contemporanea della Regione Piemonte (vinto dai nostri ragazzi che ad aprile 2025 si sono recati a Trieste in viaggio studio), al concorso della Regione Piemonte “Diventiamo Cittadini europei” (il premio sarà un viaggio studio a Strasburgo) seguiti dal prof. Gabriele Pappalardo e ai concorsi 'Capolavori' del CNOS-FAP, evento annuale per studenti che dimostrano le competenze acquisite nella formazione professionale. Gli studenti si misurano nella realizzazione di un 'capolavoro professionale' nei settori Elettrico, Meccanica Industriale, Inglese e Informatica. L'iniziativa mira a stimolare la creatività e a valorizzare i ragazzi, migliorando la qualità della formazione e rafforzando il legame tra scuola e imprese. Senza dimenticare il progetto Erasmus, grazie all’affiliazione con i salesiani, che permettono di vivere un’esperienza di tirocinio all’estero”, conclude la direttrice Laura Demaria.

SI PUÒ SCALARE UNA BUONA VITA

L’immagine del fondatore del “Centro di Formazione Professionale” intento a scalare una montagna con la talare rimane emblematica. E significativa.

Per un ragazzo/a alle prese con la scelta di una scuola superiore, la prospettiva di inserirsi in un contesto dove la cura, la bellezza, l’attenzione alla persona sono concetti fondamentali, si aggiunge alla possibilità di arrivare al diploma e a proseguire oltre gli studi.

Non è poca cosa. La passione per la Scuola e per le attività educative di Laura Demaria si sente e si percepisce subito:

“Offrire ai giovani percorsi concreti e spendibili è il modo più efficace per costruire loro un futuro pieno di soddisfazioni; il talento e la motivazione trovano sempre la loro giusta strada e il nostro compito è proprio quello di aiutare i ragazzi in questo cammino”.

I CORSI IN SINTESI

OBBLIGO DI ISTRUZIONE (IeFP): CORSI TRIENNALI E DIPLOMI PROFESSIONALI A.F. 2026|2027

QUALIFICHE PROFESSIONALI

'Operatore Elettrico - Installatore Impianti Civili del terziario e di automazione industriale'

Corso triennale con 990 ore annuali, Modalità duale (alternanza scuola-lavoro).

L’Operatore elettrico interviene nella realizzazione, installazione e manutenzione dell’impianto elettrico di civile abitazione e/o industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza di settore. Inoltre pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi di posa delle canalizzazioni, cablaggio, preparazione del quadro elettrico, verifica e manutenzione.

'Operatore meccanico - Lavorazione meccanica per asportazione e deformazione'

Corso triennale con 990 ore annuali, Modalità duale (alternanza scuola-lavoro).

L'operatore meccanico, partendo dalla lettura ed interpretazione del disegno meccanico ha capacità di svolgere attività relative alla lavorazione di pezzi e al montaggio di complessivi meccanici. Ha inoltre competenze nella preparazione e nella conduzione di macchine utensili, nel controllo e verifica delle tolleranze dimensionali e geometriche proprie della produzione meccanica.

DIPLOMA PROFESSIONALE

'Tecnico per l’automazione industriale, programmazione e manutenzione'

Corso con 990 ore annuali, Modalità duale (alternanza scuola-lavoro).

Il Tecnico per l'automazione industriale interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di automazione industriale, attraverso la partecipazione alla progettazione e al dimensionamento di componenti e impianti, la collaborazione nelle fasi di collaudo, avvio e messa in servizio del sistema meccatronico, l'individuazione di soluzioni di miglioramento continuo, il monitoraggio e la verifica della correttezza e della rispondenza agli standard progettuali e di sicurezza delle procedure adottate.

I corsi sono gratuiti, in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Statali, Bilancio Regionale e PR FSE+ 2021/2027.

[Nella foto Laura Demaria, direttrice dell'Afp di Dronero]