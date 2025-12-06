Autostrada Asti-Cuneo, Bergesio (Lega): “Il 30 dicembre Finalmente realtà dopo trent’anni di promesse”

“Il 30 dicembre 2025 non sarà una data qualunque, ma segnerà la fine di un’attesa trentennale e l’inizio di una nuova era per la Provincia Granda e tutto il Piemonte. L’apertura al traffico dell’autostrada Asti-Cuneo è la dimostrazione che la Lega, la Regione Piemonte e questo Governo, con il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, hanno saputo mantenere la parola data dove altri hanno fallito per decenni”.

L’annuncio ufficiale, atteso per domenica 28 dicembre, che il tratto autostradale sarà percorribile a partire da martedì 30 dicembre, è stato accolto con viva soddisfazione dal Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega).

“Un grazie enorme va al Ministro Matteo Salvini e al Vice Ministro Edoardo Rixi per l'impegno straordinario profuso in questi anni. Non dimentichiamo il ruolo cruciale di Alessandro Morelli che, da Sottosegretario alle Infrastrutture nel 2021, è stato determinante per sbloccare i lavori rimasti fermi per un decennio”, ha detto oggi Bergesio nel corso del convegno della Lega che si è svolto a Fossano ed ha visto la presenza del Ministro Roberto Calderoli e dell’Onorevole Riccardo Molinari.

Il Senatore Bergesio ha evidenziato come il successo sia frutto di un’azione coordinata e instancabile: “Oggi, grazie ad un grande lavoro di squadra tra la Provincia di Cuneo, la Regione Piemonte, Parlamento e il Governo, la promessa è stata onorata. Noi, come parlamentari del territorio, abbiamo fatto la nostra parte, insistendo quotidianamente sulla necessità di connettere finalmente la Provincia Granda, che è tra le più laboriose e produttive d'Italia, al resto del Paese con un'infrastruttura moderna e vera. L’autostrada Asti-Cuneo non è solo asfalto: è una linea vitale per la nostra economia, il nostro turismo e la sicurezza stradale”.

Il Senatore Bergesio ha concluso ricordando che “la percorribilità completa del tratto, con il solo breve tratto a doppio senso in carreggiata unica che resterà gratuito fino al completamento totale della seconda carreggiata previsto per aprile 2026, rappresenta già un risultato storico che darà un impulso decisivo all'intera area”.